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Сербия намерена подписать новый договор с "Газпромом" на три года

Сербия намерена подписать новый договор с "Газпромом" на три года - 30.04.2025, ПРАЙМ

Сербия намерена подписать новый договор с "Газпромом" на три года

Сербия рассчитывает подписать новый договор о поставках природного газа с "Газпромом" минимум на три года с сохранением расчета цены по нефтяной формуле,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:31+0300

2025-04-30T12:31+0300

2025-04-30T12:31+0300

энергетика

газ

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БЕЛГРАД, 30 апр – ПРАЙМ. Сербия рассчитывает подписать новый договор о поставках природного газа с "Газпромом" минимум на три года с сохранением расчета цены по нефтяной формуле, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Главным поставщиком природного газа в Сербию является российский "Газпром", срок действия нынешнего договора истекает 31 мая. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что надеется обсудить в Москве 9 мая с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о поставках газа из РФ. "Наше намерение заключается в том, чтобы подписать договор минимум на три года, по возможности и на больший период, и чтобы цена, как и до сих пор, рассчитывалась по нефтяной формуле и относилась к определенным объемам по долгосрочному договору. Гибкость поставок летом и зимой согласно потреблению также очень важна", - заявила Джедович-Ханданович изданию "Политика". Глава сербского минэнерго отметила, что анонсированное ранее Венгрией увеличение объемов получения газа через Турцию, Болгарию и Сербию дает возможность официальному Белграду "увеличить доходы от транспортировки газа". Джедович-Ханданович сообщила 8 апреля, что сербская сторона при участии российской стороны начала расширять крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор до объема в 750 миллионов кубических метров. Объемы ПХГ Банатски-Двор на севере Сербии, который пополам используют госкомпания "Србиягаз" и "Газпром", сейчас составляют около 500 миллионов кубометров. Генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал в начале февраля, что сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с РФ рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет. На отопительный сезон 2024-2025 годов была достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.

https://1prime.ru/20250416/evrokomissiya-856737573.html

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газ, сербия, рф, белград, александр вучич, владимир путин, газпром, србиягаз, газопровод "турецкий поток"