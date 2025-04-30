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Глава TotalEnergies прокомментировал увеличение поставок российского газа - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Глава TotalEnergies прокомментировал увеличение поставок российского газа
Глава TotalEnergies прокомментировал увеличение поставок российского газа - 30.04.2025, ПРАЙМ
Глава TotalEnergies прокомментировал увеличение поставок российского газа
Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что удивится, если поставки российского газа в Европу ощутимо увеличатся в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:37+0300
2025-04-30T16:37+0300
энергетика
газ
европа
сша
totalenergies
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что удивится, если поставки российского газа в Европу ощутимо увеличатся в ближайший год. "Я думаю, что в Европу будет поступать больше американского СПГ, чем российского газа. Это мой комментарий. Я буду очень удивлен, если в ближайшие 12 месяцев в Европу внезапно хлынет российский газ. Нам нужно время. Это также вопрос восстановления доверия между потребителями и производителями", - сказал он в ходе телеконференции по итогам работы компании в прошлом квартале. Пуянне отметил, что, по его мнению, европейские власти настроены на то, чтобы угодить США, и это "хорошая новость для TotalEnergies", так как компания работает в этой стране. В целом, он не видит политического интереса со стороны Европы увеличивать поставки российского газа. Напротив, напомнил Пуянне, в Брюсселе работают над отказом от ископаемого топлива из России. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
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газ, европа, сша, totalenergies, газпром
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, TotalEnergies, Газпром
16:37 30.04.2025
 
Глава TotalEnergies прокомментировал увеличение поставок российского газа

Пуянне не ожидает роста поставок газа из России в Европу в ближайший год

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что удивится, если поставки российского газа в Европу ощутимо увеличатся в ближайший год.
"Я думаю, что в Европу будет поступать больше американского СПГ, чем российского газа. Это мой комментарий. Я буду очень удивлен, если в ближайшие 12 месяцев в Европу внезапно хлынет российский газ. Нам нужно время. Это также вопрос восстановления доверия между потребителями и производителями", - сказал он в ходе телеконференции по итогам работы компании в прошлом квартале.
Пуянне отметил, что, по его мнению, европейские власти настроены на то, чтобы угодить США, и это "хорошая новость для TotalEnergies", так как компания работает в этой стране. В целом, он не видит политического интереса со стороны Европы увеличивать поставки российского газа. Напротив, напомнил Пуянне, в Брюсселе работают над отказом от ископаемого топлива из России.
Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется.
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ЭнергетикаГазЕВРОПАСШАTotalEnergiesГазпром
 
 
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