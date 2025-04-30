https://1prime.ru/20250430/gaz-857193856.html

МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%

МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5% - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%

Минэкономразвития ожидает, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5% - до 333,1 доллара за тысячу кубометров и в | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:15+0300

2025-04-30T21:15+0300

2025-04-30T21:15+0300

энергетика

россия

газ

экспорт газа

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5% - до 333,1 доллара за тысячу кубометров и в консервативном, и в базовом прогнозах, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. Согласно приложенным таблицам, в 2024 году цена на газ составила 334,7 доллара за тысячу кубометров. Минэкономразвития также прогнозирует в обоих сценариях дальнейшее снижение экспортной цены - до 311,4 доллара в 2026 году, 298,2 доллара в 2027 году и 294,1 доллара в 2028 году.

https://1prime.ru/20250301/gaz-855384445.html

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россия, газ, экспорт газа