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МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5% - 30.04.2025, ПРАЙМ
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%
Минэкономразвития ожидает, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5% - до 333,1 доллара за тысячу кубометров и в | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:15+0300
2025-04-30T21:15+0300
энергетика
россия
газ
экспорт газа
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5% - до 333,1 доллара за тысячу кубометров и в консервативном, и в базовом прогнозах, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством. Согласно приложенным таблицам, в 2024 году цена на газ составила 334,7 доллара за тысячу кубометров. Минэкономразвития также прогнозирует в обоих сценариях дальнейшее снижение экспортной цены - до 311,4 доллара в 2026 году, 298,2 доллара в 2027 году и 294,1 доллара в 2028 году.
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россия, газ, экспорт газа
Энергетика, РОССИЯ, Газ, экспорт газа
21:15 30.04.2025
 
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%

МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году на 0,5%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Танкер-газовоз
%Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5% - до 333,1 доллара за тысячу кубометров и в консервативном, и в базовом прогнозах, следует из опубликованных на сайте министерства сценарных условий, которые были рассмотрены правительством.
Согласно приложенным таблицам, в 2024 году цена на газ составила 334,7 доллара за тысячу кубометров.
Минэкономразвития также прогнозирует в обоих сценариях дальнейшее снижение экспортной цены - до 311,4 доллара в 2026 году, 298,2 доллара в 2027 году и 294,1 доллара в 2028 году.
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ЭнергетикаРОССИЯГазэкспорт газа
 
 
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