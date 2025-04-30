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МЭР ждет роста добычи газа в РФ в 2025 году на 1,7%, до 695,4 млрд кубов

МЭР ждет роста добычи газа в РФ в 2025 году на 1,7%, до 695,4 млрд кубов - 30.04.2025, ПРАЙМ

МЭР ждет роста добычи газа в РФ в 2025 году на 1,7%, до 695,4 млрд кубов

Минэкономразвития как в базовом, так и в консервативном сценарии ожидает, что добыча газа в России в 2025 году вырастет на 1,7% - до 695,4 миллиарда кубометров, | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:23+0300

2025-04-30T21:23+0300

2025-04-30T21:23+0300

энергетика

газ

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добыча газа

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития как в базовом, так и в консервативном сценарии ожидает, что добыча газа в России в 2025 году вырастет на 1,7% - до 695,4 миллиарда кубометров, свидетельствуют опубликованные на сайте министерства сценарные условия, которые были рассмотрены правительством. Согласно представленным материалам Минэкономразвития, в 2024 году добыча газа в РФ составила 684 миллиарда кубометров, а в 2025 году прогнозируется на уровне 695,4 миллиарда кубометров. Таким образом, ожидается, что российская газодобыча вырастет на 1,7%. В 2026 году министерство и в базовом, и в консервативном сценарии ожидает роста добычи газа в РФ до 709,1 миллиарда кубометров, в 2027 году – до 729,7 миллиарда кубометров, а в 2028 году – до 750,9 миллиарда.

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газ, рф, добыча газа