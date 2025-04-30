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"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%
"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25% - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%
Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, это второй максимальный результат в его истории, сообщил заместитель... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:07+0300
2025-04-30T16:07+0300
2025-04-30T17:14+0300
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фамил садыгов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, это второй максимальный результат в его истории, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."В 2024 году выручка группы "Газпром" выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей. Это второй максимальный результат в истории "Газпрома". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", - приводятся в сообщении компании слова Садыгова.Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 триллиона рублей против убытка в 2023 году, который во многом, как отметил топ-менеджер, связан с неденежными статьями расходов. "Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов", – прокомментировал он.Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 триллиона рублей, что в два раза выше показателя за 2023 год.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Фамил Садыгов, Газпром
"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%
Группа "Газпром" в 2024 году получила выручку в 10,7 триллиона рублей
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, это второй максимальный результат в его истории, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"В 2024 году выручка группы "Газпром" выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей. Это второй максимальный результат в истории "Газпрома". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", - приводятся в сообщении компании слова Садыгова.
Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 триллиона рублей против убытка в 2023 году, который во многом, как отметил топ-менеджер, связан с неденежными статьями расходов. "Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов", – прокомментировал он.
Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 триллиона рублей, что в два раза выше показателя за 2023 год.
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