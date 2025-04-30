https://1prime.ru/20250430/gazprom-857180326.html

"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%

"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25% - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил выручку по МСФО в 2024 году на 25%

Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, это второй максимальный результат в его истории, сообщил заместитель... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:07+0300

2025-04-30T16:07+0300

2025-04-30T17:14+0300

экономика

россия

москва

фамил садыгов

газпром

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Выручка "Газпрома" по МСФО в 2024 году выросла на 25%, до 10,7 триллиона рублей, это второй максимальный результат в его истории, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов."В 2024 году выручка группы "Газпром" выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 триллиона рублей. Это второй максимальный результат в истории "Газпрома". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", - приводятся в сообщении компании слова Садыгова.Чистая прибыль группы "Газпром" составила 1,219 триллиона рублей против убытка в 2023 году, который во многом, как отметил топ-менеджер, связан с неденежными статьями расходов. "Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов", – прокомментировал он.Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 триллиона рублей, что в два раза выше показателя за 2023 год.

https://1prime.ru/20250424/gazprom-856996049.html

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россия, москва, фамил садыгов, газпром