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В ГД внесут проект о статусе ветерана пожарной охраны в зоне СВО

В ГД внесут проект о статусе ветерана пожарной охраны в зоне СВО - 30.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о статусе ветерана пожарной охраны в зоне СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T01:20+0300

2025-04-30T01:20+0300

2025-04-30T01:20+0300

общество

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россия

белгородская область

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны и организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, работающим в зоне СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информполитике Марина Ким. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий участникам муниципальной пожарной охраны, участникам организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, участвующим в тушении пожаров, эвакуации гражданского населения и иных мероприятиях по защите жизни и здоровья людей в условиях вооруженного конфликта в районах проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал Миронов РИА Новости, также статус инвалида боевых действий необходимо предоставить сотрудникам пожарной охраны, ставшими инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при выполнении указанных задач. Лидер СРЗП рассказал о работе нескольких отрядов добровольцев, занимающихся тушением пожара и помощью гражданам в приграничных регионах России. "Это добровольная пожарная команда АНО "Центр Патриот", действующая в зоне СВО и включённая в план привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Курской области", - сказал он. По словам Миронова, добровольцы этой организации в условиях непрерывных атак ударных БПЛА и артобстрелов тушат пожары и ликвидируют последствия обстрелов в приграничных районах, находящихся вне зоны обслуживания подразделений Государственной противопожарной службы, и, конечно же, среди них есть раненые. Он отметил, что с августа 2024 года сотрудники этого подразделения сформировали эвакуационные группы, и они вывозили мирное население из районов, оказавшихся под временной оккупацией, всего им удалось эвакуировать более 500 граждан. Также депутат Госдумы сообщил о поисково-спасательном отряде МКУ "Управление ГОЧС города Белгорода", который действует на территории Белгородской области, и с начала 2022 года провёл более 15 тысяч выездов, из них более 500 – на устранение последствий обстрелов и угроз террористических актов. Парламентарий добавил, что в Брянской области действует учреждение "Добровольная пожарная охрана Брянской области", сотрудники которого тоже включены в оперативные "Расписания выездов" и активно взаимодействуют с профессиональными пожарно-спасательными гарнизонами. "Сотрудники муниципальной пожарной охраны и организаций входящих в реестр добровольной пожарной охраны заслуживают особого отношения со стороны государства. Предлагаю предоставить им возможность получения статуса ветерана и инвалида боевых действий", – заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, белгородская область, сергей миронов, госдума