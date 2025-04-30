https://1prime.ru/20250430/gitler-857151602.html

Историк рассказал, почему Гитлер покончил с собой в 1945 году

Историк рассказал, почему Гитлер покончил с собой в 1945 году - 30.04.2025, ПРАЙМ

Историк рассказал, почему Гитлер покончил с собой в 1945 году

Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер теоретически мог бы бежать на самолете из осажденного Красной армией Берлина в конце апреля 1945 года, но физически и... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T04:32+0300

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2025-04-30T04:32+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер теоретически мог бы бежать на самолете из осажденного Красной армией Берлина в конце апреля 1945 года, но физически и как личность деградировал настолько, что предпочел покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в советский плен, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Гитлер свел счеты с жизнью в своем подземном бункере в Берлине 80 лет назад, 30 апреля 1945 года. НЕСОМНЕННОЕ САМОУБИЙСТВО "Все прошедшие годы вокруг самоубийства Гитлера нагнеталась атмосфера таинственности, появлялись многочисленные "расследования", слухи и домыслы о возможности для главаря нацистов незаметно исчезнуть и спастись в далекой Южной Америке", - отметил Матвеев. "Так, в большом массиве документов ЦРУ, недавно рассекреченных президентом США Дональдом Трампом, оказалось спецсообщение резидентуры в столице Венесуэлы Каракасе от 3 октября 1955 года о поисках следов Адольфа Гитлера. Из документа следует, что один из информаторов американской разведки, судя по всему, укрывшийся в Южной Америке нацист, доложил о встрече с его бывшим сослуживцем, который, в свою очередь, рассказал о якобы имевших место личных контактах с Гитлером в Колумбии в 1954 году и даже передал их "совместную фотографию". Согласно этому же сообщению, в 1955 году Гитлер мог перебрался из Колумбии в Аргентину", - добавил эксперт. По словам Матвеева, это уже не первый и, скорее всего, не последний документ, касающийся возможного пребывания Гитлера в Южной Америке, извлеченный из архивов американской разведки и преданный гласности. Между тем, разведка Соединенных Штатов еще в конце 1945 года инициативно передала советским спецслужбам все собранные ею материалы об обстоятельствах смерти Гитлера, информация поступила от директора разведки Союзнического Контрольного совета в Германии бригадного генерала Джорджа Брайана Конрада на имя начальника оперсектора НКВД в Берлине генерал-майора Алексея Сиднева, сказал Матвеев. "Дорогой генерал, зная, что вы разделяете со мной большой интерес в вопросе смерти Гитлера, препровождаю вам недавно полученный материал, подробно описывающий последние предсмертные дни Гитлера в бомбоубежище. Хотя сведения, содержащиеся в сообщении, дают только описания, все же это сообщение придает лишний вес убедительной очевидности того, что Гитлер вне всяких сомнений мертв", – писал Конрад своему советскому визави. Одновременно результатами своего собственного расследования с точно такими же выводами поделилась с представителем НКВД СССР и разведка Великобритании. "Союзники логично ожидали от советской стороны ответного жеста. Но его не последовало! Отказавшись официально заявить в 1945 году об обнаружении и идентификации трупа Гитлера, а также предъявления его общественности руководство Советского Союза само дало повод для рождения различных фантастических слухов и домыслов о судьбе нацистского вождя, появляющихся на свет до настоящего времени, о чем свидетельствует рассекреченный Трампом документ ЦРУ", - сказал Матвеев. "Доподлинно установлено, что Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года во временном интервале между 15.30 – 15.50", - подчеркнул историк. О самоубийстве фюрера Третьего рейха советское верховное командование узнало ровно через 12 часов, рано утром 1 мая, от немецкого генерала Ганса Кребса, доставленного в штаб 8-й гвардейской армии в качестве парламентера. Последний начальник Генерального штаба вермахта прибыл с просьбой о заключении перемирия и одновременно сообщил сенсационную новость о судьбе Гитлера. "Командующий армией, герой Сталинграда генерал-полковник Василий Чуйков моментально доложил о самоубийстве Гитлера командующему фронтом маршалу Георгию Жукову, а тот, в свою очередь, тут же позвонил в Москву и поднял с постели только что уснувшего Сталина. Согласно воспоминаниям Жукова, Сталин отреагировал словами: "Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?". "По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера был сожжен на костре", – ответил маршал", - напомнил Матвеев. Информация Кребса, также покончившего с собой 2 мая, вскоре подтвердилась, добавил историк. "После интенсивных поисков в саду рейхсканцелярии бойцами взвода охраны отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 5 мая в воронке от бомбы под слоем земли были найдены обгоревшие мужской и женский трупы, предположительно Адольфа Гитлера и Евы Браун. Перевезенные в расположение отдела, они подверглись исследованию специально созданной комиссии из патологоанатомов и судмедэкспертов, которые извлекли из тел важные анатомические находки в виде фрагментов челюстей с индивидуальными зубными протезами", - сказал Матвеев. Сопоставив свидетельские показания попавших в плен лиц из окружения фюрера в последние дни и часы его жизни в бункере, а также информацию от медиков-дантистов, имевших отношении к изготовлению зубных протезов, пришли к выводу, что найденные во дворе рейхсканцелярии трупы однозначно принадлежат именно Гитлеру и Браун. "Впоследствии их останки несколько раз перезахоранивались на территории Германии (города Бух, Финов, Ратенов и Магдебург) и были окончательно уничтожены только в 1970 году по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова и с санкции Политбюро ЦК КПСС. Во всех актах о перезахоронениях и уничтожении они четко обозначены как останки именно Гитлера, без всяких "предположительно" или "возможно", - отметил Матвеев. По его словам, союзники по состоянию на конец 1945 года, за исключением отдельных деталей, имели достаточно полную и в целом объективную картину всего происходившего в бункере Гитлера в конце апреля и обстоятельствах самоубийства фюрера. "Так, в своем письме в оперсектор НКВД СССР в Берлине, датированном ноябрем 1945 года, американский разведчик, бригадный генерал Джордж Брайан Конрад дал аналитическую оценку всем имеющимся свидетельским показаниям в отношении смерти Гитлера. "Вышеуказанные показания не полны, – говорится в документе, – но они положительны, обстоятельны, убедительны и независимы. Нет доказательств для поддержки циркулировавших теорий, предполагающих, что Гитлер еще жив. Все такие истории, о которых сообщалось, были расследованы, и найдено, что они не имеют оснований. Большинство из них распадалось при первом сопоставлении с фактами, некоторые оказались чистым вымыслом их авторов", - сказал Матвеев. ВОЗМОЖЕН ЛИ БЫЛ ПОБЕГ? "А мог ли вообще фюрер Третьего рейха, даже чисто теоретически, выбраться из Берлина после его полного окружения советскими войсками 24 апреля 1945 года? Да, мог. С большим риском для жизни, но мог", - отметил историк. "То, что это было вполне реально на практике доказала знаменитая немецкая летчица-испытатель Ханна Райч, совершив посадку на Шарлоттенбургерштрассе у Бранденбургских ворот, сейчас это "улица 17 июня", совсем недалеко от рейхсканцелярии, днем 26 апреля и вновь поднявшись в воздух с той же улицы рано утром 30 апреля уже во время уличных боев, буквально за несколько часов до смерти Гитлера", - сказал Матвеев. Вокруг ее полета также много инсинуаций и домыслов, добавил эксперт. "Существует расхожий миф, что отважная летчица, фанатично преданная своему фюреру, совершила его чуть ли не по собственной инициативе, дабы предпринять попытку уговорить любимого вождя покинуть Берлин и лично вывезти его из окруженного города. Однако, согласно имеющимся документам в Центральном архиве ФСБ России, это утверждение противоречит истине", - отметил Матвеев. Сдавшись американцам 9 мая 1945 года, Райч достаточно подробно и откровенно рассказала им о своем визите в бункер Гитлера, о последних часах жизни фюрера, существенно дополнив хронологию событий, происходивших в подземелье рейхсканцелярии. Показания Райч также стали одним из тех материалов, с которым разведка США инициативно поделилась с советскими коллегами. "По словам Ханны Райч, этот полет был совершен по личному приказу самого Гитлера с целью срочной доставки в бункер генерал-лейтенанта люфтваффе Роберта Риттера фон Грейма, которого фюрер собирался назначить командующим имперскими ВВС вместо обвиненного им в предательстве "наци №2" Германа Геринга", - сказал Матвеев. "С аэродрома Рехлин, что северо-западнее Берлина, на самолете "Фокке Вульф-190" они перелетели на берлинский аэродром Гатов. Причем за штурвалом была вовсе не Ханна, а обычный летчик в звании фельдфебеля. Генерал же расположился на заднем сидении. Райч в тот день вообще не должна была никуда лететь, но уговорила Грейма взять ее с собой как "личного пилота и друга". При отсутствии мест она залезла внутрь фюзеляжа в хвостовой отсек и провела там весь полет", - добавил собеседник агентства. По словам Матвеева, в Гатове Райч и Грейм уже вдвоем пересели на более легкий "Физелер-Шторх" и на сверхнизкой высоте полетели в сторону рейхсканцелярии. За штурвалом был генерал люфтваффе. Перед самой посадкой самолет попал под сильный обстрел, и Грейм получил тяжелое ранение в ногу. "Спасая ситуацию, сидя сзади, Ханна через плечи генерала взяла штурвал в свои руки и мастерски посадила самолет у Бранденбургских ворот, где их обоих подобрала машина охраны рейхсканцелярии", - сказал Матвеев. При личной встрече с Гитлером никаких уговоров о том, чтобы вместе выбраться из Берлина по воздуху Рейч не предпринимала, отметил Матвеев. "Наоборот! Райч и Грейм, получивший от фюрера вместе с новой должностью и звание генерал-фельдмаршала авиации, попросили дать им возможность остаться с Гитлером до самого конца и разделить его незавидную участь, на что они получили "высочайшее соизволение"", - добавил историк. Матвеев напомнил показания Райч, заявившей, что Гитлер не хотел, чтобы кто-нибудь из них попал в руки русских, а также не хотел, чтобы они нашли их тела, каждый должен был отвечать за уничтожение своего тела так, чтобы не осталось ничего для опознания. "Надо сказать, что в тот момент в бункере находились еще два высококлассных летчика: личный пилот Гитлера и одновременно командир правительственной эскадрильи Ганс Баур, и второй пилот Георг Бетц. Именно Бетц руководил строительством взлетно-посадочной полосы для экстренной посадки самолетов возле Бранденбургских ворот для персонала фюрербункера, которым дважды и воспользовалась Ханна Райч", - отметил Матвеев. Согласно показаниям Баура, оказавшегося в советском плену, по указанию Гитлера 27 апреля все самолеты его эскадрильи с берлинского аэродрома Гатов были перебазированы в Рехлин. "Фюрер приказал и мне улететь, – рассказывал на следствии Баур, – но я категорически отказался". Матвеев напомнил, что начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, также находясь в советском плену, в своих собственноручных показаниях написал: "Подтверждением того, что Гитлер покончил самоубийством и был похоронен в саду может служить следующее: Многократные просьбы со стороны всех офицеров покинуть Берлин 22 и 23 апреля (до окончательного окружения города – ред.) Гитлер отверг. Прорыв вооруженными силами 29.04.1945 г. им был также отвергнут. Просьба доктора Геббельса и его жены, заключавшаяся в том, чтобы он один вылетел из Берлина на небольшом самолете, была также отвергнута". МАНЬЯК-РАЗВАЛИНА По словам Матвеева, на глазах Ханны Райч за те четверо суток, что она находилась в бункере, Гитлер деградировал как личность все больше и больше. И на вопрос американского следователя, мог ли Гитлер уйти из бункера живым, летчица ответила: "Если бы для него была расчищена дорога от бункера к свободе, то и тогда у него не было бы сил ею воспользоваться". "По поводу слухов, что Гитлер, якобы может быть, еще жив и находится где-то в Тироле, Райч на допросе 8 октября 1945 года констатировала: "Гитлер мертв! Человек, которого я видела в убежище, не может жить. У него не было цели жить, и трагедия была в том, что он это хорошо знал, знал может быть лучше, чем кто-либо другой", - сказал историк. По словам Матвеева, похожую характеристику общего состояния фюрера давал и генерал-лейтенант Раттенхубер: "Физическое и моральное состояние Гитлера в те дни было потрясающим. Он представлял собою в буквальном смысле развалину. На лице застывшая маска страха и растерянности. Блуждающие глаза маньяка. Еле слышный голос, трясущаяся голова, заплетающаяся походка и дрожащие руки. Человек, окончательно потерявший самообладание. Но он пытался еще руководить и командовать. Однако его противоречивые, нервозные приказания окончательно дезориентировали и без того запутавшееся германское командование". По иронии судьбы, пришедшая в бункер 29 апреля телеграмма об измене вслед за Герингом еще и рейхсфюрера СС Гиммлера способствовала сохранению жизни Ханне Райч, отметил Матвеев. "Новость повергла в шок обитателей подземелья. "Это было для всех как смертельный удар, – вспоминала Райч, – все, и мужчины, и женщины, плакали и кричали от бешенства, страха и отчаяния, все смешалось в одной безумной судороге. Гиммлер, протектор рейха – изменник! Это было невозможно. В телеграмме говорилось, что Гиммлер связался с английскими и американскими властями через Швецию, предлагая капитуляцию. Гитлер бесновался как сумасшедший. Лицо его было красным и буквально неузнаваемым". "После продолжительного припадка ярости Гитлер впал в отупение, и некоторое время в бункере все молчали", - показала Райч. Она рассказала, как смогла неожиданно спастись. "В 1 ч. 30 м. утра 30-го апреля Гитлер вошел с белым как мел лицом в комнату Грейма и тяжело сел на край кровати. Он сказал: "Наша единственная надежда – Венк, и чтобы дать ему возможность прийти, мы должны вызвать все имеющиеся воздушные силы для прикрытия его подхода… Поэтому я приказываю вам вернуться в Рехлин и отправить ваши самолеты оттуда. Это первая причина, по которой вы должны оставить бункер. Вторая – нужно остановить Гиммлера", - говорила Райч. 12-я армия генерала Вальтера Венка стала последней иллюзией Гитлера по сохранению Берлина, но к 30 апреля 1945-го она была уже не способна наступать, о чем Гитлер еще не знал, отметил Матвеев. Гитлер приказал Грейму расследовать предательство Гиммлера и, если тот действительно вошел в контакт с противником, немедленно его арестовать при обнаружении: "Никогда изменник не должен быть моим наследником как фюрер! Вы должны выйти отсюда, чтобы этого не случилось". "Уверенная в бессмысленности попытки бегства летчица начала протестовать, но, к ее удивлению, новоявленный генерал-фельдмаршал люфтваффе поддержал фюрера: "Ганна, мы единственная надежда остающихся здесь, сказал он, – если даже шанс самый маленький, то мы обязаны использовать его. Если мы не пойдем, мы лишим их единственного луча надежды, какой еще остается", - сказал Матвеев. "Как видно из документа, вопрос о возможности бегства Гитлера из бункера, что называется, "на флажке", не поднимался ни авиаторами, ни самим фюрером", - подчеркнул историк. По словам Матвеева, за несколько часов до того разговора с Греймом и Райч Гитлер своем "Политическом завещании" написал: "я решил остаться в Берлине и здесь по собственной воле избрать смерть в тот момент, когда увижу, что резиденция фюрера и рейхсканцлера удержана больше быть не может". "Грейма и Райч доставили на броневике к Бранденбургским воротам, где был спрятан маленький учебно-тренировочный "Арадо-96", последний самолет из имевшихся. Ганне удалось сделать короткий разбег, подняться в воздух и через час быть в Рехлине, чтобы начать исполнять последние поручения своего фюрера, которые к тому времени были уже просто невыполнимы", - добавил историк. "Из Рехлина они вскоре перелетели в ставку преемника Гитлера гросс-адмирала Дёница в Плёне возле Киля. А через неделю 9 мая Райч, опять же на пару с Греймом, сдалась американским военным властям. После 18 месяцев, проведенных в лагерях военнопленных и интернированных, она была освобождена. Быстрому выходу на свободу могло способствовать то, что при всей ее близости к вождям Третьего рейха, членом нацистской партии она так и не стала", - сказал Матвеев, добавив, что последний командующий люфтваффе Грейм при этом покончил с собой. Из показаний Райч, данным ею американцам, видно, что за время пребывания в лагере в ее сознании произошли определенные положительные подвижки, о чем свидетельствует заявление летчицы с итоговой оценкой жизни германского фюрера: "Гитлер кончил жизнь как преступник перед всем миром", подытожил Матвеев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, берлин, германия, москва, дональд трамп, цру, фсб