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В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в 34 тысячи рублей в месяц
В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в 34 тысячи рублей в месяц - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в 34 тысячи рублей в месяц
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:09+0300
2025-04-30T10:09+0300
2025-04-30T10:09+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, законопроект доступен в думской базе данных. МРОТ в РФ с 1 января 2025 года составляет 22 440 руб в месяц. "Внести в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" следующие изменения: установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 34 000 рублей в месяц", - сказано в проекте закона. Законопроектом также предлагается установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. "Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - отмечается в пояснительной записке. Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит существующий огромный разрыв в доходах россиян. "Накануне 1 Мая мы по традиции обращаемся к теме достойной оплаты труда, который сейчас в России явно недооценен. МРОТ - федеральная величина, ежегодно устанавливаемая федеральным законом. И мы, депутаты фракции ЛДПР, ежегодно предлагаем свой размер МРОТ. Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель", - сказал журналистам Нилов. -0-
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, МРОТ
В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в 34 тысячи рублей в месяц
В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в размере 34 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, законопроект доступен в думской базе данных.
МРОТ в РФ с 1 января 2025 года составляет 22 440 руб в месяц.
"Внести в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" следующие изменения: установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 34 000 рублей в месяц", - сказано в проекте закона.
Законопроектом также предлагается установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
"Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - отмечается в пояснительной записке.
Подчеркивается, что принятие законопроекта позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит существующий огромный разрыв в доходах россиян.
"Накануне 1 Мая мы по традиции обращаемся к теме достойной оплаты труда, который сейчас в России явно недооценен. МРОТ - федеральная величина, ежегодно устанавливаемая федеральным законом. И мы, депутаты фракции ЛДПР, ежегодно предлагаем свой размер МРОТ. Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель", - сказал журналистам Нилов. -0-
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей