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Инвесторы просят продавать гражданство США оптом, заявил министр торговли

Инвесторы просят продавать гражданство США оптом, заявил министр торговли - 30.04.2025, ПРАЙМ

Инвесторы просят продавать гражданство США оптом, заявил министр торговли

Министр торговли США Говард Латник заявил, что инвесторы высказывают желание оптом покупать американское гражданство за 5 миллионов долларов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:57+0300

2025-04-30T20:57+0300

2025-04-30T20:57+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что инвесторы высказывают желание оптом покупать американское гражданство за 5 миллионов долларов. "Золотые карты" делают меня очень популярным. Я вчера ужинал, ко мне подошел кто-то, попросил десять. 50 миллионов долларов, довольно неплохо. Покроет мой ужин", - заявил Латник на встрече руководства администрации с президентом США. Американский президент Дональд Трамп сообщил ранее о запуске соответствующей программы, а в начале апреля показал "золотую карту", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250322/vnzh-856019553.html

сша

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сша, дональд трамп