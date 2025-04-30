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Пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 3,3%

Пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 3,3% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Пассажирские авиаперевозки в мире в марте выросли на 3,3%

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 3,3% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:21+0300

2025-04-30T13:21+0300

2025-04-30T13:21+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в марте вырос на 3,3% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В месячном выражении показатель увеличился на 0,4% после снижения на 2,3% в феврале к январю, отмечается в релизе. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период увеличился на 4,9% в годовом выражении, внутренних - на 0,9%. Коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг в марте только 80,7%, говорится в релизе. С начала года, в январе-марте, объем перевозок вырос на 5,3%, в том числе международных - на 7,7%, внутренних - на 1,4%. PLF за три месяца составил 81,2%, сообщает IATA. Согласно данным IATA, в марте самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6,3%) и странах Латинской Америки (+6,2%), также заметный рост был зафиксирован в Европе (+4,4%) и Африке (+4,1%). Снижение было зафиксировано в Северной Америке (-1,1%) и на Ближнем Востоке (-0,7%). "Остается много спекуляций вокруг потенциального влияния тарифов и других экономических проблем на путешествия. Хотя небольшое снижение спроса в Северной Америке требует пристального внимания, мартовские показатели продолжают демонстрировать глобальный рост пассажирских авиаперевозок", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). Как отмечает глава IATA, проблемы, связанные с размещением большего количества людей, которым необходимо путешествовать, остаются актуальными. Февральский рост при этом составил 2,7%, также уточнил Уолш, месяцем ранее сообщалось, что рост в феврале оценивался в 2,6%.

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