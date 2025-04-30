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В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ
В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ
Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:16+0300
2025-04-30T18:16+0300
госдума
образование
медицина
ии
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении. "Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью. "Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.
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госдума, образование, медицина, ии
Госдума, образование, медицина, ИИ
18:16 30.04.2025
 
В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ

В ГД предложили закрепить за гражданами выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении.
"Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе.
Искусственный интеллект
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В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью.
"Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.
 
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