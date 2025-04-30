https://1prime.ru/20250430/ii-857188331.html

В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ

В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ - 30.04.2025, ПРАЙМ

В ГД выступили за выбор - обращаться за помощью к человеку или ИИ

Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T18:16+0300

2025-04-30T18:16+0300

2025-04-30T18:16+0300

госдума

образование

медицина

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев и депутат от этой фракции Антон Ткачев предложили закрепить за гражданами РФ выбор - получать услуги в сферах медицины и образования с использованием искусственного интеллекта или общаться за помощью к человеку, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращение парламентарии направили в правительство РФ. Они отмечают, что сейчас в Госдуме ведется разработка основ законодательства о развитии технологий ИИ. В ходе этой работы будут учтены как необходимость развития современных инструментов, так и требования к безопасности и спокойствию граждан при их применении. "Граждане должны получить реальный выбор, основанный на их личных предпочтениях - принимать помощь ИИ или полагаться на опыт человека. Такой выбор особенно важен, когда речь идёт о здоровье и образовании, напрямую затрагивающих основные права граждан. Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - вице-премьер РФ), предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования, в подготавливаемых проектах нормативно-правовых актов, регулирующих использование искусственного интеллекта", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что граждане опасаются, что внедрение ИИ в образование снизит роль живого общения между учителями и учениками и ухудшит возможность индивидуального подхода к обучению. Поскольку сфера образования затрагивает воспитание, формирование и развитие личности детей, любые новшества здесь воспринимаются с особой осторожностью. "Необходимо закрепить право пациента требовать, чтобы диагностика заболевания, выбор метода лечения и обработка его персональных медицинских данных осуществлялись исключительно врачом-человеком, без участия искусственного интеллекта. Медицинская организация должна быть обязана предоставить альтернативу без использования алгоритмов, если пациент изъявит такое желание. Аналогично, в сфере образования необходимо гарантировать право ученика или его родителей требовать, чтобы процесс обучения, проверка знаний и сбор данных об успеваемости проводились исключительно педагогическими работниками без применения систем ИИ", - отмечается в обращении.

https://1prime.ru/20250429/ii-857147406.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, образование, медицина, ии