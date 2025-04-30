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Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов

Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте, свидетельствуют опубликованные в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T06:49+0300

2025-04-30T06:49+0300

2025-04-30T06:49+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

китай

кнр

pmi

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ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в апреле упал на 2 пункта, до 49,2 пункта, PMI средних упал до 48,8 пункта, малых - до 48,7 пункта (падение на 1,1 и 0,9 пункта соответственно). Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 49,8 пункта, сократившись на 2,8 пункта и опустившись ниже критической отметки. Индекс новых заказов упал на 2,6 пункта, до 49,2 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в апреле сократился на 0,2 пункта, до 47 пунктов. Индекс занятости снизился на 0,3 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в апреле упал на 0,1 пункта – до 50,2 пункта.

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мировая экономика, промышленность, китай, кнр, pmi