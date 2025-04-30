Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/indeks-857153354.html
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте, свидетельствуют опубликованные в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T06:49+0300
2025-04-30T06:49+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
китай
кнр
pmi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857153354.jpg?1745984948
ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в апреле упал на 2 пункта, до 49,2 пункта, PMI средних упал до 48,8 пункта, малых - до 48,7 пункта (падение на 1,1 и 0,9 пункта соответственно). Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 49,8 пункта, сократившись на 2,8 пункта и опустившись ниже критической отметки. Индекс новых заказов упал на 2,6 пункта, до 49,2 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в апреле сократился на 0,2 пункта, до 47 пунктов. Индекс занятости снизился на 0,3 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в апреле упал на 0,1 пункта – до 50,2 пункта.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, китай, кнр, pmi
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ, КНР, PMI
06:49 30.04.2025
 
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 49 пунктов

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в апреле снизился до 49 пунктов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в апреле упал на 2 пункта, до 49,2 пункта, PMI средних упал до 48,8 пункта, малых - до 48,7 пункта (падение на 1,1 и 0,9 пункта соответственно).
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 49,8 пункта, сократившись на 2,8 пункта и опустившись ниже критической отметки. Индекс новых заказов упал на 2,6 пункта, до 49,2 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в апреле сократился на 0,2 пункта, до 47 пунктов. Индекс занятости снизился на 0,3 пункта, до 47,9 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в апреле упал на 0,1 пункта – до 50,2 пункта.
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьКИТАЙКНРPMI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала