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Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 50,4 пункта
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 50,4 пункта - 30.04.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 50,4 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле сократился до 50,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T07:01+0300
2025-04-30T07:01+0300
2025-04-30T07:01+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
китай
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ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле сократился до 50,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с мартом PMI в сфере услуг упал на 0,4 процентного пункта, оставшись при этом выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
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мировая экономика, промышленность, китай
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ
Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 50,4 пункта
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в апреле упал до 50,4 пункта
ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле сократился до 50,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с мартом PMI в сфере услуг упал на 0,4 процентного пункта, оставшись при этом выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.