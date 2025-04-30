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Фондовые индексы АТР в среду преимущественно увеличились

Фондовые индексы АТР в среду преимущественно увеличились - 30.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду преимущественно увеличились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном выросли на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-30T12:43+0300

2025-04-30T12:43+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном выросли на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,51%, до 22 119,41 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,34%, до 2 556,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,69%, до 8 126,2 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,57%, до 36 045,38 пункта. Инвесторы обратили внимание на статистику региона, опубликованную ранее в среду. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов с 50,5 пункта в марте, прогноз предполагал значение на уровне 49,8 пункта. PMI в непроизводственном секторе страны в апреле сократился до 50,4 пункта с 50,8 пункта в марте при прогнозе в 50,7 пункта. В то же время PMI в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, в апреле сократился до 50,4 пункта с 51,2 пункта в марте, что оказалось выше прогноза в 49,8 пункта. Промышленное производство Южной Кореи в марте выросло на 5,3% в годовом выражении после роста на 7,1% в феврале, аналитики прогнозировали рост лишь на 3,3%. В месячном выражении производство страны в отчетном месяце ускорило рост до 2,9% с 1,4% в феврале, что оказалось заметно лучше прогноза роста в 0,2%. Розничные продажи снизились в марте на 0,3% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 0,2%. Годовая инфляция Австралии в первом квартале составила 2,4%, аналитики ожидали инфляцию в 2,3%; в квартальном выражении потребительские цены выросли на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,8%. Тем временем месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в марте составил 2,4% годовых после 2,4% в феврале, прогноз составлял 2,3%. Промышленное производство Японии в марте, по предварительным данным, снизилось в годовом выражении на 0,3%, хотя аналитики ожидали роста на 2%, в месячном выражении промышленность упала на 1,1% при прогнозе снижения на 0,4%. Розничные продажи в Японии в марте выросли на 3,1% год к году, ожидался рост на 3,5%.

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рынки, индексы, торги, китай, австралия, япония, shenzhen composite, hang seng index