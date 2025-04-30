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Инфляция в России с 22 по 28 апреля составила 0,11 процента

Инфляция в России с 22 по 28 апреля составила 0,11 процента - 30.04.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России с 22 по 28 апреля составила 0,11 процента

Инфляция в России за период с 22 по 28 апреля составила 0,11% против 0,09% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,19%, свидетельствуют данные... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:47+0300

2025-04-30T19:47+0300

2025-04-30T19:47+0300

экономика

росстат

инфляция

инфляция в россии

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 22 по 28 апреля составила 0,11% против 0,09% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,19%, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. "За период с 22 по 28 апреля 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 100,47%, с начала года – 103,19%", - говорится в документе. Росстат пишет, что цены на плодоовощную продукцию на отчетной неделе в среднем не изменились. При этом лук подорожал на 7,5%, капуста - на 6,6%, свекла - на 5%, картофель и морковь - на 2,7%, яблоки - на 1%. Снизились цены на огурцы - на 6,7%, помидоры - на 3,7%, бананы - на 1,4%. За период с 22 по 28 апреля подорожали овощные консервы для детского питания - на 0,9%; свинина - на 0,7%; сухие молочные смеси для детского питания, маргарин и мука - на 0,6%; пшеничный хлеб - на 0,5%; говядина, чай и печенье - на 0,4%; мороженая рыба, сыры, макаронные изделия и соль - на 0,3%; мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб и вермишель - на 0,2%; творог - на 0,1%. Подешевели яйца - на 2,1%, баранина и мясные консервы для детского питания - на 0,4%, гречка - на 0,3%, вареные колбасы и рис - на 0,2%, подсолнечное масло и сахар - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пеленки для новорожденных - на 0,2%, туалетное мыло, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,2%, хозяйственное мыло, гигиенические прокладки и детские подгузники - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 22 по 28 апреля подешевели на 0,8%, телевизоры и электропылесосы - на 0,6%. На прежнем уровне остались цены на новые отечественные автомобили, иностранные подрожали на 0,2%. Бензин прибавил в цене 0,1%, дизельное топливо - 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь и корвалол за неделю стали дороже на 0,4%, левомеколь - на 0,3%, валидол и трекрезан - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%.

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росстат, инфляция, инфляция в россии