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"Лаборатория Касперского" работает с Интерполом

"Лаборатория Касперского" работает с Интерполом - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" работает с Интерполом

"Лаборатория Касперского" уже на протяжении долгого времени взаимодействует с Интерполом, международная полиция обычно просит о консультации по ландшафту угроз... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T06:31+0300

2025-04-30T06:31+0300

2025-04-30T06:31+0300

технологии

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" уже на протяжении долгого времени взаимодействует с Интерполом, международная полиция обычно просит о консультации по ландшафту угроз в определенной стране, тактикам атакующих или просит провести экспертный анализ для своих расследований, а также нередко привлекает сотрудников компании для работы на месте, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения компании Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. "Мы постоянно взаимодействуем с Интерполом, с каждым годом все более плотно, получаем запросы буквально каждый месяц по совершенно разным вопросам: про текущий ландшафт угроз в какой-либо стране, про тактики атакующих, про какую-то конкретную вредоносную кампанию, против которой Интерпол планирует работать", - рассказал он. Кроме того, Интерпол часто интересуют адреса серверов атакующих. "Например, нас просят указать в определенном регионе, где есть сервера, которые используются злоумышленниками; получив эту информацию, сотрудники Интерпола могут их выключить и забрать", - пояснил Кузнецов. Кроме того, в компанию приходят запросы на исследование вредоносных программ или экспертный анализ, когда расследуется дело с использованием определенных троянских программ. "Последние большие истории – расследование, посвященное латиноамериканскому банковскому троянцу Grandoreiro, с участием федеральной полиции, когда наши сотрудники в Бразилии помогали прямо на месте, и африканская операция – были арестованы сотни злоумышленников, которые занимались в основном мошенничеством в самых разных странах на континенте", - добавил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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