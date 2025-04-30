https://1prime.ru/20250430/intervidenie-857193349.html

Названа дата проведения конкурса "Интервидение"

Названа дата проведения конкурса "Интервидение" - 30.04.2025, ПРАЙМ

Названа дата проведения конкурса "Интервидение"

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:51+0300

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2025-04-30T20:51+0300

московская область

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева. "Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.

https://1prime.ru/20250402/kolumbija-856302876.html

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московская область, общество , культура, музыка