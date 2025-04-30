https://1prime.ru/20250430/intervidenie-857193349.html
Названа дата проведения конкурса "Интервидение"
Названа дата проведения конкурса "Интервидение" - 30.04.2025, ПРАЙМ
Названа дата проведения конкурса "Интервидение"
Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:51+0300
2025-04-30T20:51+0300
2025-04-30T20:51+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева. "Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.
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московская область, общество , культура, музыка
Московская область, Общество , культура, музыка
Названа дата проведения конкурса "Интервидение"
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября в Live Арене
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева.
"Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.
Колумбия может приехать на "Интервидение" в 2025 году