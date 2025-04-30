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Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам Raven Russia

Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам Raven Russia - 30.04.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам Raven Russia

Генеральная прокуратура РФ увеличивает сумму своего иска к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:41+0300

2025-04-30T13:41+0300

2025-04-30T13:41+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ увеличивает сумму своего иска к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову, в котором истец оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства 100% долей петербургского ООО "Первомайская заря" и имущество эмиратской Dorfin Holdings Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель истца в ходе предварительного заседания в среду передал суду и сторонам ходатайство об уточнении исковых требований. По его словам, добавились сделки, которые оспаривает ведомство, в связи с чем увеличился размер убытков, возмещения которых требует истец. Новую сумму иска юрист не назвал. Изначально истец оспаривал сделки на сумму более 991 миллиона рублей. Ответчиками по иску, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы Raven Russia и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Уточнение исковых требований к рассмотрению судом пока не принято, в слушаниях объявлен перерыв до 12 мая. Ранее суд принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", которое владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также на имущество Dorfin Holdings. Также запрещены сделки с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье.

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