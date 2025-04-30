https://1prime.ru/20250430/ispaniya-857181207.html

Суд Испании засекретил расследование блэкаута

Суд Испании засекретил расследование блэкаута - 30.04.2025, ПРАЙМ

Суд Испании засекретил расследование блэкаута

Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте, который затронул практически всю территорию... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:22+0300

2025-04-30T16:22+0300

2025-04-30T16:22+0300

энергетика

испания

португалия

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg

МАДРИД, 30 апр - ПРАЙМ. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте, который затронул практически всю территорию Пиренейского полуострова 28 апреля, следует из пресс-релиза судебных властей королевства. "Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошёл в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", - говорится в сообщении. В постановлении судья отмечает, что "засекречивание следственных действий имеет своей целью предотвращение ситуации, которая могла бы серьёзно повлиять на результат расследования". Согласно документу, речь идёт о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

https://1prime.ru/20250429/ispaniya-857147899.html

испания

португалия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, португалия, франция