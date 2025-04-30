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Суд Испании засекретил расследование блэкаута - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Суд Испании засекретил расследование блэкаута
Суд Испании засекретил расследование блэкаута - 30.04.2025, ПРАЙМ
Суд Испании засекретил расследование блэкаута
Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте, который затронул практически всю территорию... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:22+0300
2025-04-30T16:22+0300
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МАДРИД, 30 апр - ПРАЙМ. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте, который затронул практически всю территорию Пиренейского полуострова 28 апреля, следует из пресс-релиза судебных властей королевства. "Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошёл в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", - говорится в сообщении. В постановлении судья отмечает, что "засекречивание следственных действий имеет своей целью предотвращение ситуации, которая могла бы серьёзно повлиять на результат расследования". Согласно документу, речь идёт о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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испания, португалия, франция
Энергетика, ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
16:22 30.04.2025
 
Суд Испании засекретил расследование блэкаута

Судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по блэкауту

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 30 апр - ПРАЙМ. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте, который затронул практически всю территорию Пиренейского полуострова 28 апреля, следует из пресс-релиза судебных властей королевства.
"Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошёл в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", - говорится в сообщении.
В постановлении судья отмечает, что "засекречивание следственных действий имеет своей целью предотвращение ситуации, которая могла бы серьёзно повлиять на результат расследования". Согласно документу, речь идёт о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб.
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 20:48
 
ЭнергетикаИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯФРАНЦИЯ
 
 
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