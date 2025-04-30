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Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем в 4 раза после блэкаута
Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем в 4 раза после блэкаута - 30.04.2025, ПРАЙМ
Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем в 4 раза после блэкаута
Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем вчетверо после масштабного блэкаута, произошедшего в стране 28 апреля, сообщило новостное агентство Europa Press | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:09+0300
2025-04-30T17:09+0300
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МАДРИД, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем вчетверо после масштабного блэкаута, произошедшего в стране 28 апреля, сообщило новостное агентство Europa Press с ссылкой на онлайн-платформу AliExpress. По информации издания, "общий объем продаж товаров категории аккумуляторы в Испании после отключения электричества в понедельник вырос более чем на 300% по сравнению с днем ранее". Как уточняется, наибольшее количество заказов было отправлено с местных испанских складов, что сделало страну лидером европейского рынка в данной категории. Особенно высокий интерес вызвала портативная электростанция Allpowers R600, продажи которой в понедельник составили 60 тысяч долларов (примерно 52,7 тысячи евро). Однако, как отмечают в AliExpress, внимание покупателей было сосредоточено не только на батареях. Общий объем продаж товаров, связанных с чрезвычайными ситуациями, вырос в шесть раз, поисковые запросы радиоприемников увеличились в 85 раз, а спрос на походную кухонную утварь - в восемь раз. Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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испания, португалия, франция, aliexpress
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, AliExpress
Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем в 4 раза после блэкаута
Europa Press: спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем вчетверо после блэкаута
МАДРИД, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос на аккумуляторы в Испании вырос более чем вчетверо после масштабного блэкаута, произошедшего в стране 28 апреля, сообщило новостное агентство Europa Press с ссылкой на онлайн-платформу AliExpress.
По информации издания, "общий объем продаж товаров категории аккумуляторы в Испании после отключения электричества в понедельник вырос более чем на 300% по сравнению с днем ранее".
Как уточняется, наибольшее количество заказов было отправлено с местных испанских складов, что сделало страну лидером европейского рынка в данной категории.
Особенно высокий интерес вызвала портативная электростанция Allpowers R600, продажи которой в понедельник составили 60 тысяч долларов (примерно 52,7 тысячи евро).
Однако, как отмечают в AliExpress, внимание покупателей было сосредоточено не только на батареях. Общий объем продаж товаров, связанных с чрезвычайными ситуациями, вырос в шесть раз, поисковые запросы радиоприемников увеличились в 85 раз, а спрос на походную кухонную утварь - в восемь раз.
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью Испании, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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