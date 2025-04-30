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Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП - 30.04.2025, ПРАЙМ
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП
Италия достигнет отметки 2% от ВВП в расходах на оборону уже в 2025 году, об этом будет объявлено на саммите НАТО в конце июня, заявил глава МИД Италии,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:38+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Италия достигнет отметки 2% от ВВП в расходах на оборону уже в 2025 году, об этом будет объявлено на саммите НАТО в конце июня, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы достигнем 2% (от ВВП в расходах на оборону) в этом году, объявим об этом на саммите НАТО", - заявил Таяни в интервью испанской газете Mundo. Ранее агентство Блумберг отмечало, что Италия выделяет на военные расходы 1,5% ВВП, отставая от многих других стран. В начале февраля Таяни заявил, что страна не готова увеличить военные расходы до 5% ВВП, как того потребовал президент США Дональд Трамп. В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что страна сохранит цели по достижению уровня расходов на оборону в 2% от ВВП, исходя из ситуации и возможностей. Итальянские СМИ писали, что бюджет Италии не рассчитан на запрашиваемый НАТО уровень военных расходов в 2%. Нынешний показатель составляет 1,43% или 29,1 миллиарда евро. В следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что Италия не сможет достичь установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% и к 2028 году, как это планировалось ранее.
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Политика, ИТАЛИЯ, МОСКВА, США, Дональд Трамп, НАТО, МИД
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП
Таяни: Италия достигнет отметки 2% от ВВП в расходах на оборону уже в 2025 году
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Италия достигнет отметки 2% от ВВП в расходах на оборону уже в 2025 году, об этом будет объявлено на саммите НАТО в конце июня, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы достигнем 2% (от ВВП в расходах на оборону) в этом году, объявим об этом на саммите НАТО", - заявил Таяни в интервью испанской газете Mundo.
Ранее агентство Блумберг отмечало, что Италия выделяет на военные расходы 1,5% ВВП, отставая от многих других стран.
В начале февраля Таяни заявил, что страна не готова увеличить военные расходы до 5% ВВП, как того потребовал президент США Дональд Трамп. В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что страна сохранит цели по достижению уровня расходов на оборону в 2% от ВВП, исходя из ситуации и возможностей.
Итальянские СМИ писали, что бюджет Италии не рассчитан на запрашиваемый НАТО уровень военных расходов в 2%. Нынешний показатель составляет 1,43% или 29,1 миллиарда евро. В следующем году он запланирован на уровне 1,45% ВВП. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что Италия не сможет достичь установленного НАТО порога расходов на оборону в 2% и к 2028 году, как это планировалось ранее.
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