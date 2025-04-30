https://1prime.ru/20250430/japonija-857153099.html
В Японии прогнозируют рекордное подорожание продуктов
В Японии прогнозируют рекордное подорожание продуктов - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Японии прогнозируют рекордное подорожание продуктов
Рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T06:15+0300
2025-04-30T06:15+0300
2025-04-30T06:15+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
токио
япония
teikoku databank
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857153099.jpg?1745982950
ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров, свидетельствуют данные прогноза исследовательского института Teikoku Databank на основании опроса 195 производителей.
В частности в мае ожидается повышение цен на 478 наименований продуктов и напитков, а в первые два месяца лета стоимость может вырасти на более чем 2 тысячи товаров.
В период с января по октябрь этого года включительно, как ожидается, цены вырастут на 14,4 тысячи видов продукции, а средний уровень роста цен составляет 16%.
Среди категорий продуктов питания больше всего подорожали приправы (4904 наименования), продукты, включая замороженные изделия (3685 наименований), а также напитки и алкоголь (2759 наименований).
"Ожидается, что повышение цен в 2025 году на пике затронет примерно 20 000 наименований продукции, но также возможно, оно достигнет уровня 2022 года, когда произошло массовое подорожание продуктов и напитков (25 768 наименований)", - отмечается в пресс-релизе.
токио
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, токио, япония, teikoku databank
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Токио, ЯПОНИЯ, Teikoku Databank
В Японии прогнозируют рекордное подорожание продуктов
Teikoku Databank: рост цен на продукты в Японии может превзойти рекорд 2022 года
ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Рост цен на продовольственные товары в Японии по итогам календарного 2025 года может сравниться с рекордными показателями 2022 года, когда увеличилась стоимость почти 25,77 тысячи товаров, свидетельствуют данные прогноза исследовательского института Teikoku Databank на основании опроса 195 производителей.
В частности в мае ожидается повышение цен на 478 наименований продуктов и напитков, а в первые два месяца лета стоимость может вырасти на более чем 2 тысячи товаров.
В период с января по октябрь этого года включительно, как ожидается, цены вырастут на 14,4 тысячи видов продукции, а средний уровень роста цен составляет 16%.
Среди категорий продуктов питания больше всего подорожали приправы (4904 наименования), продукты, включая замороженные изделия (3685 наименований), а также напитки и алкоголь (2759 наименований).
"Ожидается, что повышение цен в 2025 году на пике затронет примерно 20 000 наименований продукции, но также возможно, оно достигнет уровня 2022 года, когда произошло массовое подорожание продуктов и напитков (25 768 наименований)", - отмечается в пресс-релизе.