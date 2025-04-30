https://1prime.ru/20250430/kabmin-857150387.html

Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса

Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса - 30.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса

Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:22+0300

2025-04-30T00:22+0300

2025-04-30T00:22+0300

экономика

россия

финансы

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857150387.jpg?1745961764

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правовых механизмов противодействия преступлениям, совершаемым с использованием электронных средств платежа и доступа к ним, которые применяются для оборота денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, кабмин обсудит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, направленные на установление правовых оснований внесудебного приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами, использовавшимися в преступной деятельности.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, москва