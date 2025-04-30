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Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса
Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса - 30.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса
Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:22+0300
2025-04-30T00:22+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правовых механизмов противодействия преступлениям, совершаемым с использованием электронных средств платежа и доступа к ним, которые применяются для оборота денежных средств, полученных преступным путём.
Кроме того, кабмин обсудит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, направленные на установление правовых оснований внесудебного приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами, использовавшимися в преступной деятельности.
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россия, финансы, москва
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА
Кабмин обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса
Правительство обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правовых механизмов противодействия преступлениям, совершаемым с использованием электронных средств платежа и доступа к ним, которые применяются для оборота денежных средств, полученных преступным путём.
Кроме того, кабмин обсудит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, направленные на установление правовых оснований внесудебного приостановления операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами, использовавшимися в преступной деятельности.