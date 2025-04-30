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"Камаз" увеличил производство грузовиков - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" увеличил производство грузовиков
"Камаз" увеличил производство грузовиков - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Камаз" увеличил производство грузовиков
Российский автопроизводитель "Камаз" по итогам первого квартала 2025 года увеличил производство грузовых автомобилей на 2,5% в годовом выражении, до 10,4 тысячи | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:26+0300
2025-04-30T11:26+0300
бизнес
промышленность
москва
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" по итогам первого квартала 2025 года увеличил производство грузовых автомобилей на 2,5% в годовом выражении, до 10,4 тысячи штук, сообщила пресс-служба "Камаза". "Камаз" подвёл производственные итоги марта и первого квартала по основному производству грузовиков... Показатель за первые три месяца года составил 10 432 единицы, что чуть выше, чем в прошлом году (+2,5%, АППГ - 10 176 единиц)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в марте с конвейера сошло 3 528 машинокомлектов, что на 4,4% больше, чем годом ранее. "Напомним, что по данным Росстата, в первом квартале текущего года производство грузовиков в России снизилось на 15,6%. "Камаз" же показывает положительную динамику", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, промышленность, москва, камаз, росстат
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Камаз, Росстат
11:26 30.04.2025
 
"Камаз" увеличил производство грузовиков

"Камаз" в I квартале увеличил производство грузовиков на 2,5%

КАМАЗ
КАМАЗ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" по итогам первого квартала 2025 года увеличил производство грузовых автомобилей на 2,5% в годовом выражении, до 10,4 тысячи штук, сообщила пресс-служба "Камаза".
"Камаз" подвёл производственные итоги марта и первого квартала по основному производству грузовиков... Показатель за первые три месяца года составил 10 432 единицы, что чуть выше, чем в прошлом году (+2,5%, АППГ - 10 176 единиц)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в марте с конвейера сошло 3 528 машинокомлектов, что на 4,4% больше, чем годом ранее.
"Напомним, что по данным Росстата, в первом квартале текущего года производство грузовиков в России снизилось на 15,6%. "Камаз" же показывает положительную динамику", - добавили в пресс-службе.
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