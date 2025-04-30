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Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля
Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля
Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в России завершается 30 апреля – до конца этого дня российские налогоплательщики, получившие в | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T01:17+0300
2025-04-30T01:17+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в России завершается 30 апреля – до конца этого дня российские налогоплательщики, получившие в 2024 году доходы, с которых не был уплачен налог, должны подать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС) России. На основании поданных деклараций налоговики начислят суммы налогов, которые необходимо будет заплатить до 15 июля. ФНС напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента. Также подача декларации обязательна при получении от лиц, не являющихся близкими родственниками, дорогих подарков: это недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи. Подавать декларацию нужно и при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составила 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши – более 15 тысяч рублей – декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются. Ценные призы, полученные от организаций или ИП, тоже придется задекларировать, если их стоимость окажется выше 4 тысяч рублей. Проверить необходимость подачи декларации можно, ответив на вопросы специального чат-бота на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Подать декларацию можно лично через налоговую инспекцию или в электронной форме с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
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Экономика, МОСКВА, РФ, ФНС России, ФНС
01:17 30.04.2025
 
Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля

Налоговая кампания по НДФЛ завершается 30 апреля

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в России завершается 30 апреля – до конца этого дня российские налогоплательщики, получившие в 2024 году доходы, с которых не был уплачен налог, должны подать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС) России.
На основании поданных деклараций налоговики начислят суммы налогов, которые необходимо будет заплатить до 15 июля.
ФНС напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента.
Также подача декларации обязательна при получении от лиц, не являющихся близкими родственниками, дорогих подарков: это недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи.
Подавать декларацию нужно и при выигрышах в лотерею, если сумма всех таких выигрышей за прошлый год составила 4 тысячи рублей или больше. При этом крупные выигрыши – более 15 тысяч рублей – декларировать не надо, с них налог уплачивает организатор лотереи. А выигрыши менее 4 тысяч рублей налогами не облагаются.
Ценные призы, полученные от организаций или ИП, тоже придется задекларировать, если их стоимость окажется выше 4 тысяч рублей.
Проверить необходимость подачи декларации можно, ответив на вопросы специального чат-бота на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Подать декларацию можно лично через налоговую инспекцию или в электронной форме с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
 
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