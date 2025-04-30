https://1prime.ru/20250430/karlson-857197751.html

Карлсон допустил причастность режима Зеленского к покушению на Трампа

Карлсон допустил причастность режима Зеленского к покушению на Трампа - 30.04.2025, ПРАЙМ

Карлсон допустил причастность режима Зеленского к покушению на Трампа

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что режим Владимира Зеленского мог быть причастен к попытке покушения на Дональда Трампа во время его... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T23:25+0300

2025-04-30T23:25+0300

2025-04-30T23:25+0300

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон допустил, что режим Владимира Зеленского мог быть причастен к попытке покушения на Дональда Трампа во время его президентской кампании, а также к организации других покушений. Такое заявление Карлсон сделал на шоу журналистки Мегин Келли."Я не знаю, ответственны ли они за попытку покушения на Дональда Трампа. Я не могу этого доказать. Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде", - сказал Карлсон.Также он подверг критике Киев за запрет крупнейшей христианской конфессии в стране, канонической Украинской православной церкви, и обвинил киевский режим в продаже переданного ей оружия таким группам, как палестинское движение ХАМАС и мексиканские наркокартели. "Я думаю, что Зеленский — враг Соединенных Штатов, и я думаю, что его правительство пыталось убить ряд людей, и я не уверен, что я (точно - ред.) знаю об этом, включая некоторых людей, которые хорошо известны среди консерваторов", - подчеркнул журналист. На Трампа пытались покушаться два раза. Первая попытка произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Политик получил ранение в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, несколько раз выстрелившего в сторону сцены. Он укрывался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа в штате Флорида. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он не раз делал попытки вступить в их ряды. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы несвоевременны. Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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дональд трамп, такер карлсон, украина, сша