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Хуситы запретили британским судам проход по Красному морю
Хуситы запретили британским судам проход по Красному морю - 30.04.2025, ПРАЙМ
Хуситы запретили британским судам проход по Красному морю
Контролирующее север Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) запретило проход по Красному и Аравийскому морям для британских судов... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:36+0300
2025-04-30T16:36+0300
2025-04-30T16:36+0300
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КАИР, 30 апр - ПРАЙМ. Контролирующее север Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) запретило проход по Красному и Аравийскому морям для британских судов после заявления Лондона о намерении присоединиться к американским ударам по провинциям под контролем хуситов, сообщил РИА Новости источник в повстанческом движении. "Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - сказал собеседник агентства.Он заверил, что запрет для судов Великобритании "серьёзно повлияет на её экономику". Соединенные Штаты с середины марта каждый день наносят удары с воздуха по подконтрольной хуситам территории Йемена после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду Израилем палестинского сектора Газа.
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йемен, великобритания, красное море, хуситы
ЙЕМЕН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Красное море, хуситы
Хуситы запретили британским судам проход по Красному морю
Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов
КАИР, 30 апр - ПРАЙМ. Контролирующее север Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) запретило проход по Красному и Аравийскому морям для британских судов после заявления Лондона о намерении присоединиться к американским ударам по провинциям под контролем хуситов, сообщил РИА Новости источник в повстанческом движении.
"Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - сказал собеседник агентства.
Он заверил, что запрет для судов Великобритании "серьёзно повлияет на её экономику".
СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
Соединенные Штаты с середины марта каждый день наносят удары с воздуха по подконтрольной хуситам территории Йемена после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду Израилем палестинского сектора Газа.