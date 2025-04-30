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Китай, ЕС и другие торговые партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай, ЕС и другие торговые партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО
Китай, ЕС и другие торговые партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО - 30.04.2025, ПРАЙМ
Китай, ЕС и другие торговые партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО
Китай, ЕС и другие крупнейшие мировые торговые партнеры все еще могут сплотиться, несмотря на подрывные действия США, и создать своего рода "урезанную" версию... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T05:18+0300
2025-04-30T05:18+0300
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ПЕКИН, 30 апр – ПРАЙМ. Китай, ЕС и другие крупнейшие мировые торговые партнеры все еще могут сплотиться, несмотря на подрывные действия США, и создать своего рода "урезанную" версию Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости профессор Международного университета бизнеса и экономики Гун Цзюн. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. "Я считаю, что действия Вашингтона уже нанесли серьезный ущерб существующему международному порядку, основанному на правилах. В частности системе ВТО — всё, что делает Вашингтон, представляет собой прямое и явное нарушение правил Всемирной торговой организации", - сказал Гун Цзюн. По его словам, Китай подал жалобу в ВТО, однако, по мнению эксперта, это ничего не даст, потому что Трамп относится к этому органу "с полным презрением". "Если говорить о том, к чему все это приведет, то тут многое зависит от отношения ЕС, Китая, в какой-то степени Японии и Южной Кореи. Это крупнейшие торговые партнеры в мире", - сказал Гун Цзюн. По мнению политолога, всё ещё существует возможность того, что эти страны смогут сплотиться и, несмотря на подрывные действия Вашингтона, создать нечто вроде "урезанной" версии ВТО. "На мой взгляд, это по-прежнему разумный подход. И, безусловно, я считаю, что Китаю и Европейскому союзу следует сотрудничать по этому вопросу", - добавил Гун Цзюн.
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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, вто, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ВТО, ЕС
05:18 30.04.2025
 
Китай, ЕС и другие торговые партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО

Профессор Гун Цзюн: Китай, ЕС и другие партнеры могут создать "урезанную" версию ВТО

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ПЕКИН, 30 апр – ПРАЙМ. Китай, ЕС и другие крупнейшие мировые торговые партнеры все еще могут сплотиться, несмотря на подрывные действия США, и создать своего рода "урезанную" версию Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости профессор Международного университета бизнеса и экономики Гун Цзюн.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
"Я считаю, что действия Вашингтона уже нанесли серьезный ущерб существующему международному порядку, основанному на правилах. В частности системе ВТО — всё, что делает Вашингтон, представляет собой прямое и явное нарушение правил Всемирной торговой организации", - сказал Гун Цзюн.
По его словам, Китай подал жалобу в ВТО, однако, по мнению эксперта, это ничего не даст, потому что Трамп относится к этому органу "с полным презрением".
"Если говорить о том, к чему все это приведет, то тут многое зависит от отношения ЕС, Китая, в какой-то степени Японии и Южной Кореи. Это крупнейшие торговые партнеры в мире", - сказал Гун Цзюн.
По мнению политолога, всё ещё существует возможность того, что эти страны смогут сплотиться и, несмотря на подрывные действия Вашингтона, создать нечто вроде "урезанной" версии ВТО.
"На мой взгляд, это по-прежнему разумный подход. И, безусловно, я считаю, что Китаю и Европейскому союзу следует сотрудничать по этому вопросу", - добавил Гун Цзюн.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНДональд ТрампВТОЕС
 
 
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