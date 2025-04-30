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В Китае приняли закон о развитии негосударственного сектора экономики
В Китае приняли закон о развитии негосударственного сектора экономики - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Китае приняли закон о развитии негосударственного сектора экономики
Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T06:21+0300
2025-04-30T06:21+0300
2025-04-30T06:21+0300
экономика
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ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство Синьхуа.
"Китайские законодатели в среду проголосовали за принятие первого в стране фундаментального закона, посвященного развитию негосударственного сектора экономики", - говорится в сообщении.
Закон был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, он вступит в силу 20 мая 2025 года.
"Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа.
Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва проходит в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин
В Китае приняли закон о развитии негосударственного сектора экономики
Синьхуа: закон о развитии негосударственного сектора экономики принят в Китае
ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Законодатели КНР приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики, передает в среду агентство Синьхуа.
"Китайские законодатели в среду проголосовали за принятие первого в стране фундаментального закона, посвященного развитию негосударственного сектора экономики", - говорится в сообщении.
Закон был принят на 15-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, он вступит в силу 20 мая 2025 года.
"Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа.
Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва проходит в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.