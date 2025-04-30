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В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/kreml-857195646.html
В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки
В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:46+0300
2025-04-30T21:54+0300
экономика
дмитрий песков
россия
валютная выручка
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика", - сообщил Песков изданию РБК, отвечая на вопрос о планах продления срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля.Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в середине апреля сообщил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
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дмитрий песков, россия, валютная выручка
Экономика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, валютная выручка
21:46 30.04.2025 (обновлено: 21:54 30.04.2025)
 
В Кремле раскрыли судьбу механизма обязательной продажи валютной выручки

Песков: механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами продолжит действовать, хотя востребованность этого механизма сейчас не так велика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика", - сообщил Песков изданию РБК, отвечая на вопрос о планах продления срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ЦБ не рассматривал продление указа об обязательной продаже валютной выручки
25 апреля, 15:52
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в середине апреля сообщил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРОССИЯвалютная выручка
 
 
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