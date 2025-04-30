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"Лаборатория Касперского" запустит решение для безопасности семьи - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Лаборатория Касперского" запустит решение для безопасности семьи
"Лаборатория Касперского" запустит решение для безопасности семьи - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" запустит решение для безопасности семьи
"Лаборатория Касперского" рассчитывает в этом году запустить решение для физической безопасности семьи и ее владений, подробностей о продукте пока нет, но он... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T07:34+0300
2025-04-30T07:34+0300
бизнес
технологии
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индонезия
бразилия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" рассчитывает в этом году запустить решение для физической безопасности семьи и ее владений, подробностей о продукте пока нет, но он будет уникален для российского рынка, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер. "Решение будет уникально для российского рынка, по крайней мере, поначалу: мы хотим выйти за пределы цифровой защиты и перейти на уровень обеспечения физической безопасности семьи и того, чем она владеет. Мы делаем все, чтобы запуск случился в этом году", - сказал он. Ранее он рассказывал агентству, что "Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует также в этом году запустить решение для путешественников, которое позволит им всегда оставаться на связи в любой стране. Кроме того, компания уже вывела на зарубежные рынки в Индонезии и Бразилии свой продукт Who Calls, который теперь защищает пользователя от мошеннических звонков не только по обычной сотовой связи, но и от звонков в WhatsApp. В этом году решение выйдет во всей Латинской Америке, позже - в странах Ближнего Востока, а в перспективе нескольких лет - на всех своих стратегических рынках.
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бизнес, технологии, москва, индонезия, бразилия, лаборатория касперского, whatsapp
Бизнес, Технологии, МОСКВА, ИНДОНЕЗИЯ, БРАЗИЛИЯ, Лаборатория Касперского, WhatsApp
07:34 30.04.2025
 
"Лаборатория Касперского" запустит решение для безопасности семьи

"Лаборатория Касперского" планирует запустить решение для физической безопасности семьи

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" рассчитывает в этом году запустить решение для физической безопасности семьи и ее владений, подробностей о продукте пока нет, но он будет уникален для российского рынка, рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер.
"Решение будет уникально для российского рынка, по крайней мере, поначалу: мы хотим выйти за пределы цифровой защиты и перейти на уровень обеспечения физической безопасности семьи и того, чем она владеет. Мы делаем все, чтобы запуск случился в этом году", - сказал он.
Ранее он рассказывал агентству, что "Лаборатория Касперского" выходит за пределы продуктов в сфере кибербезопасности и планирует также в этом году запустить решение для путешественников, которое позволит им всегда оставаться на связи в любой стране.
Кроме того, компания уже вывела на зарубежные рынки в Индонезии и Бразилии свой продукт Who Calls, который теперь защищает пользователя от мошеннических звонков не только по обычной сотовой связи, но и от звонков в WhatsApp. В этом году решение выйдет во всей Латинской Америке, позже - в странах Ближнего Востока, а в перспективе нескольких лет - на всех своих стратегических рынках.
 
БизнесТехнологииМОСКВАИНДОНЕЗИЯБРАЗИЛИЯЛаборатория КасперскогоWhatsApp
 
 
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