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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях - 30.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях
"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. "АвтоВАЗ" объявляет о начале продаж обновленных комплектаций Lada Granta – это седаны и лифтбеки в максимальной версии Club, а также универсалы в версии Quest", - говорится в сообщении. Среди возвращенных функций - климатическая установка, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. Также на машины вернулись противотуманные фары и функция задержки выключения головного света. Вернулись задние электростеклоподъемники и круиз-контроль. В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что версии Club и Quest оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro. "Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в составе комплектаций Lada Granta Сlub и Quest варьируется от 6 900 до 69 000 рублей в зависимости от исполнения. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП", - добавили в компании.
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бизнес, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
12:32 30.04.2025
 
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях Club и Quest

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Автомобиль Lada Granta
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов.
"АвтоВАЗ" объявляет о начале продаж обновленных комплектаций Lada Granta – это седаны и лифтбеки в максимальной версии Club, а также универсалы в версии Quest", - говорится в сообщении.
Среди возвращенных функций - климатическая установка, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. Также на машины вернулись противотуманные фары и функция задержки выключения головного света. Вернулись задние электростеклоподъемники и круиз-контроль.
В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что версии Club и Quest оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.
"Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в составе комплектаций Lada Granta Сlub и Quest варьируется от 6 900 до 69 000 рублей в зависимости от исполнения. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП", - добавили в компании.
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