https://1prime.ru/20250430/lada-857169164.html

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях - 30.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:32+0300

2025-04-30T12:32+0300

2025-04-30T12:32+0300

бизнес

автоваз

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/83054/35/830543597_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_150e7412e7a606529c8af4cc98910846.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобилей Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. "АвтоВАЗ" объявляет о начале продаж обновленных комплектаций Lada Granta – это седаны и лифтбеки в максимальной версии Club, а также универсалы в версии Quest", - говорится в сообщении. Среди возвращенных функций - климатическая установка, которая позволяет автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. Также на машины вернулись противотуманные фары и функция задержки выключения головного света. Вернулись задние электростеклоподъемники и круиз-контроль. В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что версии Club и Quest оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro. "Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в составе комплектаций Lada Granta Сlub и Quest варьируется от 6 900 до 69 000 рублей в зависимости от исполнения. Автомобили оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20250428/lada-857095995.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada vision 4x4