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"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"

"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса" - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"

"Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:12+0300

2025-04-30T11:12+0300

2025-04-30T11:12+0300

экономика

бизнес

россия

магнит

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и выполнения ряда других условий, сообщила компания. "Магнит", один из ведущих ритейлеров в России (далее "Компания" или "Магнит"; MOEX: MGNT), объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество – АО "Тандер") контрольного пакета долей в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (далее "Азбука вкуса"), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы", - говорится в сообщении. "Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - добавили там.

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бизнес, россия, магнит