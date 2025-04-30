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"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"
"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса" - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"
"Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:12+0300
2025-04-30T11:12+0300
2025-04-30T11:12+0300
экономика
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магнит
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и выполнения ряда других условий, сообщила компания. "Магнит", один из ведущих ритейлеров в России (далее "Компания" или "Магнит"; MOEX: MGNT), объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество – АО "Тандер") контрольного пакета долей в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (далее "Азбука вкуса"), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы", - говорится в сообщении. "Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - добавили там.
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бизнес, россия, магнит
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Магнит
"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса"
"Магнит" приобретет контрольный пакет "Азбуки вкуса" после согласования ФАС
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Магнит" приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и выполнения ряда других условий, сообщила компания.
"Магнит", один из ведущих ритейлеров в России (далее "Компания" или "Магнит"; MOEX: MGNT), объявляет о приобретении (через свое основное операционное дочернее общество – АО "Тандер") контрольного пакета долей в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (далее "Азбука вкуса"), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы", - говорится в сообщении.
"Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - добавили там.
"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций