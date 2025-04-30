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Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве
Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:44+0300
2025-04-30T20:44+0300
2025-04-30T20:44+0300
дональд трамп
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. "Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом. При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу. Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.
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дональд трамп, сша, илон маск
Дональд Трамп, США, Илон Маск
Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве
Трамп заявил, что Маск может работать в правительстве столько, сколько захочет
ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет.
"Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом.
При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу.
Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.
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