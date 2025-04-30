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Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве

Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался по перспективам работы Маска в правительстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:44+0300

2025-04-30T20:44+0300

2025-04-30T20:44+0300

дональд трамп

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться в правительстве столько времени, сколько захочет. "Ты можешь оставаться так долго, как захочешь", - сказал Трамп Маску на встрече со своим кабинетом. При этом, по словам Трампа, в какой-то момент Маск, который осуществляет функции главы департамента по контролю госэффективности, может вернуться к своему бизнесу. Ранее Трамп говорил, что нет конкретных сроков, сколько Маск проработает в правительстве с учетом того, что предпринимателю нужно руководить своими компаниями.

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сша

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дональд трамп, сша, илон маск