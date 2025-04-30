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Медь дешевеет на новостях из Китая - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/med-857155199.html
Медь дешевеет на новостях из Китая
Медь дешевеет на новостях из Китая - 30.04.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на новостях из Китая
Стоимость меди опускается в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:35+0300
2025-04-30T08:35+0300
экономика
рынки
торги
китай
москва
comex
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,95%, до 4,826 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,66%, до 9 440 долларов, алюминия - на 1,29%, до 2 465,5 доллара, цинка - на 0,61%, до 2 649,5 доллара. Индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,4 пункта с 51,2 пункта в марте, что оказалось выше прогноза в 49,8 пункта. При этом, согласно данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте. Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание данные о состоянии экономики страны, что, в свою очередь, также может оказать влияние на котировки металла.
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китай
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рынки, торги, китай, москва, comex
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, МОСКВА, Comex
08:35 30.04.2025
 
Медь дешевеет на новостях из Китая

Медь дешевеет после выхода индекса деловой активности в промышленности Китая

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в среду после выхода показателей индекса деловой активности в сфере промышленности Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,95%, до 4,826 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,66%, до 9 440 долларов, алюминия - на 1,29%, до 2 465,5 доллара, цинка - на 0,61%, до 2 649,5 доллара.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,4 пункта с 51,2 пункта в марте, что оказалось выше прогноза в 49,8 пункта.
При этом, согласно данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте.
Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание данные о состоянии экономики страны, что, в свою очередь, также может оказать влияние на котировки металла.
Медь
Медь дешевеет на фоне роста курса доллара
Вчера, 09:13
 
ЭкономикаРынкиТоргиКИТАЙМОСКВАComex
 
 
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