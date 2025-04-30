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Glencore снизил добычу меди в первом квартале
Glencore снизил добычу меди в первом квартале - 30.04.2025, ПРАЙМ
Glencore снизил добычу меди в первом квартале
Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, в прошлом квартале сократил выпуск меди из собственных источников на 30% по сравнению | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:50+0300
2025-04-30T10:50+0300
2025-04-30T10:50+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, в прошлом квартале сократил выпуск меди из собственных источников на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 167,9 тысячи тонн, сообщается в отчете швейцарской компании. Объем выплавки никеля за квартал также снизился - на 21%, до 18,8 тысячи тонн, цинка - увеличился на 4%, до 213,6 тысячи. А добыча энергетического угля уменьшилась на 7% - до 23,4 миллиона тонн. По итогам всего текущего года Glencore прогнозирует добычу меди на уровне 850-910 тысяч тонн, никеля - 74-86 тысяч, цинка - 930-990 тысяч тонн. Добыча энергетического угля, как ожидается, составит 87-95 тысяч тонн. Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.
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промышленность, москва, glencore
Экономика, Промышленность, МОСКВА, Glencore
Glencore снизил добычу меди в первом квартале
Трейдер Glencore в первом квартале снизил добычу меди до 168 тысяч тонн
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Сырьевой трейдер Glencore, также занимающийся добычей полезных ископаемых, в прошлом квартале сократил выпуск меди из собственных источников на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 167,9 тысячи тонн, сообщается в отчете швейцарской компании.
Объем выплавки никеля за квартал также снизился - на 21%, до 18,8 тысячи тонн, цинка - увеличился на 4%, до 213,6 тысячи. А добыча энергетического угля уменьшилась на 7% - до 23,4 миллиона тонн.
По итогам всего текущего года Glencore прогнозирует добычу меди на уровне 850-910 тысяч тонн, никеля - 74-86 тысяч, цинка - 930-990 тысяч тонн. Добыча энергетического угля, как ожидается, составит 87-95 тысяч тонн.
Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.
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