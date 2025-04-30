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Медведчук рассказал, кто мешает попыткам Трампа установить мир на Украине

Медведчук рассказал, кто мешает попыткам Трампа установить мир на Украине - 30.04.2025, ПРАЙМ

Медведчук рассказал, кто мешает попыткам Трампа установить мир на Украине

Американский президент Дональд Трамп пытается установить мир на Украине, однако ему противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая конфликты в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:56+0300

2025-04-30T12:56+0300

2025-04-30T12:56+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп пытается установить мир на Украине, однако ему противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая конфликты в мире и находящаяся в США и Британии, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Желание президента США Дональда Трампа стать миротворцем, прекратить кровопролитие и массовые убийства людей похвально… Нынешнему президенту США противостоит мощная и хорошо отлаженная система, провоцирующая войны во всем мире и хорошо на этом зарабатывающая. И эта система находится не в Киеве, а в США и Британии", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский, по словам Медведчука, давит Трампа информационно, поскольку за ним стоят легионы политиков, чиновников, дипломатов и журналистов, вскормленных той системой, против которой команда Трампа борется. Потому что Украину давно готовили к масштабному конфликту по уже налаженному сценарию – делается все, чтобы подорвать исторические корни отношений стран и регионов, для чего создается ложная история, коверкается язык, нагнетается военная истерия. Задача одна – разжечь конфликт между одним народом или близкими народами, ранее веками существовавшими в одном государстве. Во вторник Трамп отметил сотый день с момента своего повторного выступления в должность. В ходе президентской кампании 2024 года Трамп обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Позднее американский спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог заявлял, что цель новой администрации — положить конец конфликту в течение первых 100 дней. После нескольких месяцев переговоров был достигнут прогресс в деле прекращения огня в виде пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. В понедельник Кремль объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, washington post