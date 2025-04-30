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"Прощупывают почву". В МИД ответили на вбросы о Крыме в западных СМИ
"Прощупывают почву". В МИД ответили на вбросы о Крыме в западных СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Прощупывают почву". В МИД ответили на вбросы о Крыме в западных СМИ
Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T09:22+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта. "В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости. По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет. "Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский. Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины. Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, НАТО, ООН
"Прощупывают почву". В МИД ответили на вбросы о Крыме в западных СМИ
Представитель МИД Березовский: Запад прощупывает почву в вопросе признания Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский назвал "прощупыванием почвы" вбросы в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта.
"В последнее время на международной арене проходит много разной противоречивой информации. Я полагаю, таким образом западные политтехнологи прощупывают почву - отношение к этому со стороны европейских и американских граждан, а также нашу реакцию", - сказал Березовский РИА Новости.
По его словам, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно в марте 2014 года и больше подниматься не будет.
"Крым является суверенной территорией Российской Федерации", - подчеркнул Березовский.
Он добавил, что полуостров нелегитимно находился в составе УССР, а после распада СССР - в составе Украины.
Агентство Рейтер 25 апреля со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
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