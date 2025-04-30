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В Хабаровском крае пять мигрантов занимались рубкой деревьев

В Хабаровском крае пять мигрантов занимались рубкой деревьев - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае пять мигрантов занимались рубкой деревьев

Пять мигрантов без патентов занимались рубкой деревьев на торфяных полях в Хабаровском крае, сообщает МВД России. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T07:07+0300

2025-04-30T07:07+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пять мигрантов без патентов занимались рубкой деревьев на торфяных полях в Хабаровском крае, сообщает МВД России. "Сотрудники полиции и регионального УФСБ России в ходе проведения рейда в рамках ОПМ "Миграционный контроль – 2025" выявили на торфяных полях вблизи села Капитоновка пять иностранных граждан в возрасте от 32 до 53 лет, которые занимались рубкой деревьев, не имея необходимых для осуществления такой трудовой деятельности документов, а именно патентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В ходе разбирательства выяснилось, что все указанные мигранты работали на индивидуального предпринимателя. Из документов у них были только выданные в марте 2025 года деловые визы. "В отношении них полицейские составили протоколы по части 3 статьи 18.10 КоАП РФ. По решению суда иностранцы будут выдворены из России в принудительном порядке. Также всем им назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ бизнесмена, привлёкшего к трудовой деятельности мигрантов без патентов", - добавило ведомство.

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бизнес, общество , россия, рф, москва, хабаровский край, мвд