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Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250430/minfin-857184574.html
Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:59+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 54,239 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 133,886 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 81,673% от номинала, средневзвешенная цена - 81,7371% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,14% годовых, средневзвешенная доходность - 16,13% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. Минфин РФ на предыдущем аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда.
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рынки, финансы, россия, москва, минфин рф
Экономика, Рынки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Минфин РФ
16:59 30.04.2025 (обновлено: 17:00 30.04.2025)
 
Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ 26246 на 54,2 млрд руб при спросе в 133,9 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Минфина России
Здание Минфина России - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 54,239 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 133,886 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 81,673% от номинала, средневзвешенная цена - 81,7371% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,14% годовых, средневзвешенная доходность - 16,13% годовых.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
Минфин РФ на предыдущем аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда.
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ЭкономикаРынкиФинансыРОССИЯМОСКВАМинфин РФ
 
 
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