https://1prime.ru/20250430/minfin-857184574.html

Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 54,2 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:59+0300

2025-04-30T16:59+0300

2025-04-30T17:00+0300

экономика

рынки

финансы

россия

москва

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853337061_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_4b744dd1b8d0d13f835fba45e70f26bd.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 54,239 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 133,886 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 81,673% от номинала, средневзвешенная цена - 81,7371% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,14% годовых, средневзвешенная доходность - 16,13% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. Минфин РФ на предыдущем аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда.

https://1prime.ru/20250430/ofz-857174763.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, россия, москва, минфин рф