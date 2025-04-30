https://1prime.ru/20250430/minfin-857195498.html

Дефицит бюджета России в 2025 году вырастет до 1,7% ВВП, сообщил Минфин

Дефицит бюджета России в 2025 году вырастет до 1,7% ВВП, сообщил Минфин - 30.04.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета России в 2025 году вырастет до 1,7% ВВП, сообщил Минфин

Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:43+0300

2025-04-30T21:43+0300

2025-04-30T21:44+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. По информации министерства, правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. "Законопроект предусматривает уточнение параметров федерального бюджета. Доходы составят 38 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Дефицит планируется в размере 3 792,4 млрд рублей или 1,7% ВВП", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (30 188,8 млрд рублей или 13,6% ВВП), преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей", - отмечается там.Законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.

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минфин, рф, бюджет, дефицит бюджета