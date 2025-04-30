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Минтруд предложил внести в ТК РФ перечень критериев трудовых отношений - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минтруд предложил внести в ТК РФ перечень критериев трудовых отношений
Минтруд предложил внести в ТК РФ перечень критериев трудовых отношений - 30.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил внести в ТК РФ перечень критериев трудовых отношений
Минтруд РФ разработал проект федерального закона с перечнем критериев трудовых отношений в Трудовом кодексе для однозначной оценки характера отношений между... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:54+0300
2025-04-30T19:54+0300
экономика
роструд
россия
минтруд
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минтруд РФ разработал проект федерального закона с перечнем критериев трудовых отношений в Трудовом кодексе для однозначной оценки характера отношений между работодателем и исполнителем работ, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд предлагает уточнить перечень критериев трудовых отношений в Трудовом кодексе. Это позволит однозначно оценивать характер взаимоотношений между заказчиком и исполнителем работ в спорных ситуациях. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение", - говорится в сообщении. В министерстве объяснили, что законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс 11 признаков трудовых отношений. Среди них устойчивый и стабильный характер отношений, наличие дополнительных гарантий работнику. Кроме того, в перечень внесено также признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск, оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника для выполнения работы и другие признаки трудовых отношений. Кроме того, законопроект наделяет Роструд правом обращения в суд в случае, если при проверке была выявлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, но по требованию инспекции труда эти нарушения не были устранены. "Как показывает правоприменительная практика, из-за недостаточной определенности перечня признаков трудовых отношений в законодательстве, возникают сложности при оценке характера труда. Это не позволяет однозначно трактовать характер отношений при выборе характера договора при оформлении правоотношений между заказчиком и исполнителем", - объяснили в пресс-службе.
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роструд, россия, минтруд
Экономика, Роструд, РОССИЯ, Минтруд
19:54 30.04.2025
 
Минтруд предложил внести в ТК РФ перечень критериев трудовых отношений

Минтруд предложил внести в Трудовой кодекс РФ перечень критериев трудовых отношений

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минтруд РФ разработал проект федерального закона с перечнем критериев трудовых отношений в Трудовом кодексе для однозначной оценки характера отношений между работодателем и исполнителем работ, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд предлагает уточнить перечень критериев трудовых отношений в Трудовом кодексе. Это позволит однозначно оценивать характер взаимоотношений между заказчиком и исполнителем работ в спорных ситуациях. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ вынесены на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
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1 июня 2024, 12:29
В министерстве объяснили, что законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс 11 признаков трудовых отношений. Среди них устойчивый и стабильный характер отношений, наличие дополнительных гарантий работнику. Кроме того, в перечень внесено также признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск, оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника для выполнения работы и другие признаки трудовых отношений.
Кроме того, законопроект наделяет Роструд правом обращения в суд в случае, если при проверке была выявлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, но по требованию инспекции труда эти нарушения не были устранены.
"Как показывает правоприменительная практика, из-за недостаточной определенности перечня признаков трудовых отношений в законодательстве, возникают сложности при оценке характера труда. Это не позволяет однозначно трактовать характер отношений при выборе характера договора при оформлении правоотношений между заказчиком и исполнителем", - объяснили в пресс-службе.
 
ЭкономикаРострудРОССИЯМинтруд
 
 
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