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Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье
Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье - 30.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье
Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегой из КНДР в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:19+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегой из КНДР в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная, сообщила пресс-служба кабмина.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
"Тридцатого апреля председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Там уточнили, что со стороны КНДР старт строительству даст председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
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Экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье
Мишустин примет участие в церемонии запуска моста через реку Туманная в Приморье
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегой из КНДР в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная, сообщила пресс-служба кабмина.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
"Тридцатого апреля председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Там уточнили, что со стороны КНДР старт строительству даст председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.