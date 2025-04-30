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Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье

Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье - 30.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в запуске моста через реку Туманная в Приморье

Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегой из КНДР в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:19+0300

2025-04-30T00:19+0300

2025-04-30T00:19+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегой из КНДР в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная, сообщила пресс-служба кабмина. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. "Тридцатого апреля председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Там уточнили, что со стороны КНДР старт строительству даст председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

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россия, кндр, рф, москва, михаил мишустин, владимир путин