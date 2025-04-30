https://1prime.ru/20250430/mosbirzha-857166354.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:43+0300

2025-04-30T11:43+0300

2025-04-30T11:45+0300

экономика

мосбиржа

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 11.42 мск падает на 1,97% относительно предыдущего закрытия, до 2 899,47 пункта.

https://1prime.ru/20250430/dollar-857163194.html

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