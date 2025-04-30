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Российский рынок акций заметно отошел от минимумов дня

Российский рынок акций заметно отошел от минимумов дня - 30.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно отошел от минимумов дня

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на последних торгах месяца, отыграв большую часть утреннего падения, следует из данных торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:49+0300

2025-04-30T15:49+0300

2025-04-30T15:52+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на последних торгах месяца, отыграв большую часть утреннего падения, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 0,72% до 2 936,42 пункта. При этом утром он падал на 2% и опустился ниже 2900 пунктов. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,92%, до 62,7 доллара за баррель. На рынок давит сочетание дешевеющей нефти, укрепляющегося рубля и признаков тупика в переговорном процессе по поводу Украины, рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". В лидерах падения стоимости — акции "Эн+ груп" (-3,41%), ММК (-2,97%), "Совкомфлота" (-2,82%), "Полюса" (-2,30%), "Фосагро" (-2,26%). "Руководство ММК ожидаемо предложило отказаться от распределения прибыли за прошлый год, что оказало давление на акции эмитента. Продажи в бумагах "Фосагро" обусловлены сообщением о готовящихся пошлинах на ввоз удобрений из РФ в Европу", - отметил Владимир Чренов из Freedom Finance Global. В лидерах роста капитализации — акции "Северстали" (+2,44%), "Газпрома" (+2,37%), расписки Ozon (+1,97%), акции "Алросы" (+1,42%), "СПБ биржи" (+0,61%). "Несмотря на общее снижение рынка, отдельные истории привлекали внимание инвесторов. Акции "Газпрома" показали заметный рост в ожидании публикации отчетности по МСФО за 2024 год. Бумаги "Северстали" также оказались в лидерах роста… хотя в целом для стального сектора отмечаются сложности со спросом на внутреннем рынке и недавно компания вновь показала отрицательный FCF и отказалась от выплаты квартальных дивидендов второй раз подряд", - рассказал Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "При отсутствии позитивных новостей ожидаем закрытия рынка сегодня в "красной зоне", - считает Смирнов. В фокусе внимания инвесторов на короткой предпраздничной неделе остаются политические новости, данные недельной инфляции и аукционы Минфина, заключает Максим Федосов из УК "Первая".

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рынки, торги, акции, рф, ммк, северсталь, газпром