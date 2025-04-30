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Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей
Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей
Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:22+0300
2025-04-30T16:22+0300
происшествия
общество
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ОМСК, 30 апр - ПРАЙМ. Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что история началась со звонка от "гендиректора инвестиционной компании", с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло. Далее женщине позвонил "сотрудник Росфинмониторинга". Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ как "госизмену". Растерявшись, пенсионерка согласилась "сотрудничать со следствием". "На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита", – уточнили в пресс-службе. Мошенники потребовали "перекрыть" 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы. Он отговорил ее от опрометчивых действий. "Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей", – пояснили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.
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общество , рф, омск, умвд, росфинмониторинг
Происшествия, Общество , РФ, ОМСК, УМВД, Росфинмониторинг
16:22 30.04.2025
 
Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей

Омская пенсионерка перевела мошенникам более 28 миллионов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ОМСК, 30 апр - ПРАЙМ. Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что история началась со звонка от "гендиректора инвестиционной компании", с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло.
Далее женщине позвонил "сотрудник Росфинмониторинга". Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ как "госизмену". Растерявшись, пенсионерка согласилась "сотрудничать со следствием".
"На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита", – уточнили в пресс-службе.
Мошенники потребовали "перекрыть" 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы. Он отговорил ее от опрометчивых действий.
"Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей", – пояснили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела продолжается.
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