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Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей

Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Омская пенсионерка перечислила мошенникам 28 миллионов рублей

Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:22+0300

2025-04-30T16:22+0300

2025-04-30T16:22+0300

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ОМСК, 30 апр - ПРАЙМ. Пожилая жительница Омска перечислила мошенникам более 28 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские выяснили, что история началась со звонка от "гендиректора инвестиционной компании", с которой у потерпевшей был заключен договор. Она вкладывала деньги, имела доход, поэтому сомнений, что с ней общается руководитель фирмы, не возникло. Далее женщине позвонил "сотрудник Росфинмониторинга". Он сообщил, что якобы проводит расследование о переводе денег за границу и пенсионерка попала под подозрение. Ее действия он классифицировал по статье УК РФ как "госизмену". Растерявшись, пенсионерка согласилась "сотрудничать со следствием". "На протяжении месяца она была с ними на постоянной связи и, следуя устным указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета злоумышленников через приложение, еще две суммы (6 миллионов рублей и 10 миллионов рублей) передала в пакетах курьерам. Один из пришедших на встречу мужчин даже вручил пенсионерке связку ключей, сообщив, что они от той самой основной ячейки Центрального банка, в которой хранятся все денежные средства. Следующий шаг, который, наконец-то, насторожил пожилую омичку, заключался в оформлении кредита", – уточнили в пресс-службе. Мошенники потребовали "перекрыть" 5 миллионов рублей, якобы взятые неизвестными от имени потерпевшей. Женщина сразу же позвонила брату из Москвы. Он отговорил ее от опрометчивых действий. "Общая сумма материального ущерба составила 28,165 миллиона рублей", – пояснили в пресс-службе. Расследование уголовного дела продолжается.

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общество , рф, омск, умвд, росфинмониторинг