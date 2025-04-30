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Минвосток отметил значение будущего автомоста между Россией и КНДР

Минвосток отметил значение будущего автомоста между Россией и КНДР - 30.04.2025, ПРАЙМ

Минвосток отметил значение будущего автомоста между Россией и КНДР

Будущий автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная, строительству которого был дан старт в среду, будет способствовать развитию деловых связей... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:02+0300

2025-04-30T16:02+0300

2025-04-30T16:02+0300

экономика

кндр

россия

минвостокразвития

алексей чекунков

мост

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Будущий автомобильный мост между Россией и КНДР через реку Туманная, строительству которого был дан старт в среду, будет способствовать развитию деловых связей и росту туристического потока двух стран, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года приняли ряд двусторонних документов, в том числе соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. В среду прошла церемония начала строительства автомобильного моста между двумя странами с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона и премьера РФ Михаила Мишустина в режиме видеоконференцсвязи. "Приморье откроет возможности для наших народов ездить друг к другу в гости. Туристические перспективы. Хасанский район (Приморья – ред.) - это вообще наша "ривьера", это, по моему мнению, одно из самых красивых мест в России. И у соседей тоже очень красиво, есть богатые истории, интересные места. Я уверен, что и турпоток, и деловые связи будут расти", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24". Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Ориентировочное время строительства - 1,5 года. Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.

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кндр, россия, минвостокразвития, алексей чекунков, мост