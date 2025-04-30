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Мясная продукция в преддверии праздников подешевела в федеральной рознице

Мясная продукция в преддверии праздников подешевела в федеральной рознице - 30.04.2025, ПРАЙМ

Мясная продукция в преддверии праздников подешевела в федеральной рознице

Майские праздники не повлияли на стоимость социально значимых продуктов в федеральной рознице, в свою очередь мясная продукция подешевела, рассказали РИА... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:15+0300

2025-04-30T20:15+0300

2025-04-30T20:15+0300

экономика

акорт

мясо

продукты питания

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Майские праздники не повлияли на стоимость социально значимых продуктов в федеральной рознице, в свою очередь мясная продукция подешевела, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В преддверии майских праздников торговые сети – члены АКОРТ сохраняют доступные цены на самые востребованные позиции социально значимых продуктов… За неделю с 21 по 27 апреля торговые сети снизили стоимость свинины и тушки цыпленка-бройлера", - сообщили в ассоциации. Так, свинина "первой цены" подешевела в рознице на 0,33% на фоне снижения закупочных цен на 1,55%. Ее минимальная стоимость в торговых сетях – 266 рублей за килограмм. Тушка цыпленка-бройлера за неделю снизилась в цене на 1,88%, несмотря на существенный рост в закупке - почти 3,5%. В целом в апреле розничные цены снижались сильнее закупочных: 3% против 0,15%. В торговых сетях килограмм курицы можно купить за 161 рубль, добавили там. Отмечается, что в предпраздничную неделю говядина "первой цены" выросла в закупке, что привело к удорожанию в торговых сетях на 1,55%. При этом за месяц мясо подешевело на 0,58%. Сейчас минимальная розничная цена составляет 313 рублей. Там также рассказали про шашлык: блюдо из свинины стоит от 199 рублей за килограмм, из куриных окорочков – от 230 рублей, а из индейки – от 655 рублей. Однако, по данным АКОРТ, самые популярные у любителей шашлыков овощи – лук и картофель – за неделю подорожали и в закупке, и в рознице. Так, картофель прибавил в стоимости за неделю 2,61% - килограмм в сетевой рознице обойдется в 71 рубль. А самые доступные позиции репчатого лука выросли в цене на 11,25%, минимальная стоимость лука в торговых сетях – 57 рублей. Более 8 рублей на килограмм лука инвестирует ритейл, чтобы сбалансировать рост закупочных цен, уточнили в ассоциации. Там напомнили, что по всем категориям социально значимых товаров федеральные сети продолжают удерживать минимальные наценки на целый ряд товарных позиций. В свою очередь председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов прокомментировал, что подход торговли в сдерживании роста цен "не формальный, а максимально ответственный": доля позиций со сниженной наценкой в обороте соответствующих категорий составляет десятки процентов. "В отдельных крупных сетях практически каждый второй продукт в таких категориях продается с ограниченной наценкой. Это происходит не в единичных, специально выбранных магазинах, а в каждой торговой точке по всей стране", - отметил он.

https://1prime.ru/20250430/produkty-857191469.html

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акорт, мясо, продукты питания