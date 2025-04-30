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Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов

Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов

Уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей возбуждено против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T10:44+0300

2025-04-30T10:44+0300

2025-04-30T10:44+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей возбуждено против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по области Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения (часть 2 статьи 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ)", - сказала она. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей.

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