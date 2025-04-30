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Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов
Уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей возбуждено против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:44+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей возбуждено против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по области Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения (часть 2 статьи 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ)", - сказала она. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей.
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общество , рф, москва, московская область, ск рф
Происшествия, Общество , РФ, МОСКВА, Московская область, СК РФ
10:44 30.04.2025
 
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов

СК: против бизнес-коуча Тлиашиновой возбуждено дело о неуплате налогов на 431 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Уголовное дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей возбуждено против бизнес-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения (часть 2 статьи 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ)", - сказала она.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей.
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