Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250430/novak-857178394.html
Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ
Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ - 30.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил "Газпрому" и региональным властям ускорить темпы подключения к газу домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ)... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:25+0300
2025-04-30T15:25+0300
энергетика
газ
россия
орловская область
александр новак
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил "Газпрому" и региональным властям ускорить темпы подключения к газу домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) по уже заключенным договорам, сообщило правительство РФ. Новак провел 38-е заседание штаба по газификации, в нем приняли участие представители Минэнерго, "Газпрома", "Газпром межрегионгаза", Федеральной антимонопольной службы, а также власти регионов. В рамках заседания штаба участники обсудили ход исполнения программы догазификации в 2025 году. "Вице-премьер поручил "Газпрому" совместно с региональными властями активизировать процесс инвентаризации СНТ и ускорить исполнение заявок на газификацию в домах садовых товариществ по уже заключенным договорам. Также он поручил проанализировать условия выполненных подключений до границ участков и внутри домов в СНТ, чтобы расширить потенциал их газификации", - говорится в сообщении на сайте правительства. По информации "Газпром межрегионгаза" на конец апреля, с начала действия программы догазификации в 2021 году на подключение газа принято более 2 миллионов заявок. Создана техническая возможность подключения газа в 1,62 миллиона случаев. Заключено 1,49 миллиона договоров, до границ участков исполнено 1,25 миллиона подключений. Более чем в 858 тысяч домов уже поступает газ, а до конца 2025 года к газу будет подключено еще 1,1 миллиона домовладений, привели данные в кабмине. По сообщению правительства, к настоящему времени свои обязательства в рамках программ развития газоснабжения на 2021–2025 годы полностью выполнили Пензенская, Брянская и Орловская области, а также Чувашия. По данным Минэнерго, среднее количество заключенных договоров от числа принятых заявок по всем категориям догазификации (ИЖС, СНТ и котельные) сегодня составляет 96%. На конец апреля на догазификацию домов в СНТ поступило 36,1 тысячи заявок и еще 1 тысяча – на газификацию котельных. В 6,5 тысячи домов в СНТ газ проведен до границ участков, в 2,7 тысячи домов уже работают газовые плиты. Также успешно переведены на газ 200 котельных.
https://1prime.ru/20240529/dogazifikatsii-848656845.html
орловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, орловская область, александр новак, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Орловская область, Александр Новак, Газпром
15:25 30.04.2025
 
Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ

Новак поручил ускорить темпы подключения к газу домов в садовых товариществах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил "Газпрому" и региональным властям ускорить темпы подключения к газу домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) по уже заключенным договорам, сообщило правительство РФ.
Новак провел 38-е заседание штаба по газификации, в нем приняли участие представители Минэнерго, "Газпрома", "Газпром межрегионгаза", Федеральной антимонопольной службы, а также власти регионов. В рамках заседания штаба участники обсудили ход исполнения программы догазификации в 2025 году.
"Вице-премьер поручил "Газпрому" совместно с региональными властями активизировать процесс инвентаризации СНТ и ускорить исполнение заявок на газификацию в домах садовых товариществ по уже заключенным договорам. Также он поручил проанализировать условия выполненных подключений до границ участков и внутри домов в СНТ, чтобы расширить потенциал их газификации", - говорится в сообщении на сайте правительства.
По информации "Газпром межрегионгаза" на конец апреля, с начала действия программы догазификации в 2021 году на подключение газа принято более 2 миллионов заявок. Создана техническая возможность подключения газа в 1,62 миллиона случаев. Заключено 1,49 миллиона договоров, до границ участков исполнено 1,25 миллиона подключений. Более чем в 858 тысяч домов уже поступает газ, а до конца 2025 года к газу будет подключено еще 1,1 миллиона домовладений, привели данные в кабмине.
По сообщению правительства, к настоящему времени свои обязательства в рамках программ развития газоснабжения на 2021–2025 годы полностью выполнили Пензенская, Брянская и Орловская области, а также Чувашия.
По данным Минэнерго, среднее количество заключенных договоров от числа принятых заявок по всем категориям догазификации (ИЖС, СНТ и котельные) сегодня составляет 96%. На конец апреля на догазификацию домов в СНТ поступило 36,1 тысячи заявок и еще 1 тысяча – на газификацию котельных. В 6,5 тысячи домов в СНТ газ проведен до границ участков, в 2,7 тысячи домов уже работают газовые плиты. Также успешно переведены на газ 200 котельных.
Газификация сельской местности - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
29 мая 2024, 20:37
 
ЭнергетикаГазРОССИЯОрловская областьАлександр НовакГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала