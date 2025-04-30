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Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ

Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ - 30.04.2025, ПРАЙМ

Новак поручил ускорить подключение к газу домов в СНТ

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил "Газпрому" и региональным властям ускорить темпы подключения к газу домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ)... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:25+0300

2025-04-30T15:25+0300

2025-04-30T15:25+0300

энергетика

газ

россия

орловская область

александр новак

газпром

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил "Газпрому" и региональным властям ускорить темпы подключения к газу домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) по уже заключенным договорам, сообщило правительство РФ. Новак провел 38-е заседание штаба по газификации, в нем приняли участие представители Минэнерго, "Газпрома", "Газпром межрегионгаза", Федеральной антимонопольной службы, а также власти регионов. В рамках заседания штаба участники обсудили ход исполнения программы догазификации в 2025 году. "Вице-премьер поручил "Газпрому" совместно с региональными властями активизировать процесс инвентаризации СНТ и ускорить исполнение заявок на газификацию в домах садовых товариществ по уже заключенным договорам. Также он поручил проанализировать условия выполненных подключений до границ участков и внутри домов в СНТ, чтобы расширить потенциал их газификации", - говорится в сообщении на сайте правительства. По информации "Газпром межрегионгаза" на конец апреля, с начала действия программы догазификации в 2021 году на подключение газа принято более 2 миллионов заявок. Создана техническая возможность подключения газа в 1,62 миллиона случаев. Заключено 1,49 миллиона договоров, до границ участков исполнено 1,25 миллиона подключений. Более чем в 858 тысяч домов уже поступает газ, а до конца 2025 года к газу будет подключено еще 1,1 миллиона домовладений, привели данные в кабмине. По сообщению правительства, к настоящему времени свои обязательства в рамках программ развития газоснабжения на 2021–2025 годы полностью выполнили Пензенская, Брянская и Орловская области, а также Чувашия. По данным Минэнерго, среднее количество заключенных договоров от числа принятых заявок по всем категориям догазификации (ИЖС, СНТ и котельные) сегодня составляет 96%. На конец апреля на догазификацию домов в СНТ поступило 36,1 тысячи заявок и еще 1 тысяча – на газификацию котельных. В 6,5 тысячи домов в СНТ газ проведен до границ участков, в 2,7 тысячи домов уже работают газовые плиты. Также успешно переведены на газ 200 котельных.

https://1prime.ru/20240529/dogazifikatsii-848656845.html

орловская область

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газ, россия, орловская область, александр новак, газпром